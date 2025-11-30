ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
鼓鼓重返打工前東家開唱　合體白安、蕭秉治「讓內湖下雪了」

記者蔡琛儀／台北報導

Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治聯手推出公益耶誕曲〈聖誕夜驚魂〉，昨（29日）白安、鼓鼓、蕭秉治驚喜現身大全聯內湖店，不僅點亮10公尺高巨型耶誕樹，也在現場獻唱多首作品。

▲▼白安，鼓鼓呂思緯，蕭秉治耶誕點燈 -鼓鼓呂思緯，白安，蕭秉治 。（圖／記者黃克翔攝）

▲鼓鼓（左起）白安、蕭秉治參與耶誕點燈。（圖／記者黃克翔攝）

今年點燈儀式加入巧思，將「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會全部卡司製作成耶誕造型掛飾，由白安、鼓鼓、蕭秉治攜手社福團體孩子掛上樹身，下一秒巨型耶誕樹瞬間亮起，雪花同時飄落，讓內湖上演夢幻「平地初雪」。三人第一次參與點燈都十分興奮，尤其鼓鼓透露這裡是他學生時期打工的地方，意義格外不同。白安則代表許願：「希望世界平安，大家都健健康康。」把關懷化作節慶祝福。

活動後舞台氣氛更熱，白安率先帶來新歌〈星期八〉與〈路邊野餐〉，福利熊、大全熊也加入互動，像把舞台變成聖誕野餐地；接著鼓鼓、蕭秉治分別獻唱〈當我變成我們〉、〈520〉，暖度爆棚，兩人更以「GX」之姿合體演唱〈超人披風〉，鼓鼓還走下台與社福團體孩子合照同樂。

▲▼ 白安，鼓鼓呂思緯，蕭秉治耶誕點燈 -鼓鼓呂思緯 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鼓鼓、蕭秉治、白安暖心獻唱。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 白安，鼓鼓呂思緯，蕭秉治耶誕點燈 -蕭秉治 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 白安，鼓鼓呂思緯，蕭秉治耶誕點燈 -白安。（圖／記者黃克翔攝）

最後三人首度同台演唱2025版〈聖誕夜驚魂〉，全場大合唱，並預告12月初推出耶誕特輯，將收錄白安、鼓鼓重新詮釋經典曲與蕭秉治新作〈恆星〉。此外，三人將於12月24與蘇慧倫、Energy、丁噹等人舉辦公益演唱會，以音樂陪伴大家過節，並把善款捐助社福團體，把現場溫度化為實際力量。

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」1句話全場嗨爆

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪！香港大火釀百死　她喊：拜託有點常識

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

小鬼42歲冥誕峮峮曬1照　「戴同款墨鏡抱狗狗」背景音樂疑洩思念

啦啦隊正妹Wendy出國脫了！　解放比基尼「前後都挖空」轉身激辣

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

MAMA問卷列「香港台灣為國籍」惹怒陸網！　官方急道歉：未審核外包

MAMA／天王GD壓軸登場征服香港！連飆3首神曲　別黑絲帶致意

