鼓鼓重返打工前東家開唱　合體白安、蕭秉治「讓內湖下雪了」

記者蔡琛儀／台北報導

Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治聯手推出公益耶誕曲〈聖誕夜驚魂〉，昨（29日）白安、鼓鼓、蕭秉治驚喜現身大全聯內湖店，不僅點亮10公尺高巨型耶誕樹，也在現場獻唱多首作品。

▲鼓鼓（左起）白安、蕭秉治參與耶誕點燈。（圖／記者黃克翔攝）

今年點燈儀式加入巧思，將「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會全部卡司製作成耶誕造型掛飾，由白安、鼓鼓、蕭秉治攜手社福團體孩子掛上樹身，下一秒巨型耶誕樹瞬間亮起，雪花同時飄落，讓內湖上演夢幻「平地初雪」。三人第一次參與點燈都十分興奮，尤其鼓鼓透露這裡是他學生時期打工的地方，意義格外不同。白安則代表許願：「希望世界平安，大家都健健康康。」把關懷化作節慶祝福。

活動後舞台氣氛更熱，白安率先帶來新歌〈星期八〉與〈路邊野餐〉，福利熊、大全熊也加入互動，像把舞台變成聖誕野餐地；接著鼓鼓、蕭秉治分別獻唱〈當我變成我們〉、〈520〉，暖度爆棚，兩人更以「GX」之姿合體演唱〈超人披風〉，鼓鼓還走下台與社福團體孩子合照同樂。

▲▼鼓鼓、蕭秉治、白安暖心獻唱。（圖／記者黃克翔攝）

最後三人首度同台演唱2025版〈聖誕夜驚魂〉，全場大合唱，並預告12月初推出耶誕特輯，將收錄白安、鼓鼓重新詮釋經典曲與蕭秉治新作〈恆星〉。此外，三人將於12月24與蘇慧倫、Energy、丁噹等人舉辦公益演唱會，以音樂陪伴大家過節，並把善款捐助社福團體，把現場溫度化為實際力量。