MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

南韓一年一度頒獎典禮2025 MAMA Awards於28、29日兩天在香港舉辦，周潤發原先表示不參加活動，但29日改變心意，他親自到場，為香港大火發聲祈福，講到一半激動地哽咽，盼全場觀眾可以為災民祈福，此時觀眾區燈光暗下，氣氛令人動容。

▲周潤發原先取消出席，29日還是現身了。（圖／翻攝自MyVideo）



周潤發在最後一刻現身MAMA頒獎典禮，他語氣沉重開口：「在我頒獎之前，我有一個小小的拜託，希望大家站起來，為香港居民送上衷心的祝福。」一連切換3語言，英文、廣東語、中文，盼全場觀眾祈福。

▲▼周潤發現身哽咽了。（圖／翻攝自MyVideo）



接著，周潤發講到一半哽咽，隨後台下燈光全暗，全場哀悼香港大火意外。在經過一陣祈禱後，燈光重新亮起，周潤發整理好情緒，恢復過往的幽默性格，他用廣東話開玩笑：「等MAMA邀請我，我等這個機會等了7年，等到我頭髮都白了。」成功逗笑所有人。

本屆MAMA分為兩天舉辦，第二天由影后金憓秀主持，歌手、團體卡司找來TOMORROW X TOGETHER、aespa ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。