爽看甩巴掌、愛霸總！短劇4年紅翻全球…他揭流量密碼：提供觀眾慾望

外出通勤、上下學時、逛菜市場或進商店買東西時，可曾見過有人在追短劇嗎？這波全新的追劇風潮迅速崛起，短短4年發展出全球級規模，甚至改變了北美、東南亞的娛樂市場。台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）日前主辦「2025 亞洲新媒體高峰會」，其中一場論壇探討微短劇崛起，為影視圈帶來了全新商機。

▲大陸豎屏劇（直式短劇）崛起，衝擊整個影視圈。（圖／翻攝自小紅書）

▲「2025 亞洲新媒體高峰會」微短劇論壇，探討短劇全新商機。（圖／NMEA亞洲新媒體高峰會提供）

拚4年全球一片紅

微短劇，指的是單集數分鐘或10幾分鐘內的劇集類型，影視畫面的模式有橫式（或稱水平）、也有垂直，其中大陸「豎屏劇」（台灣稱直式短劇）的崛起最受關注。在這場微短劇論壇中，香港AR Asia Production（安然亞洲）的CEO黃國賢提到，2021年疫情後期大陸開始製作低成本微短劇，2022年打開北美市場，接著日本、東南亞等地也開始發展微短劇，短短4年，世界地圖從大陸的一點紅，擴展到全世界都成為微短劇領域，變化之大驚呆眾人。

▲NMEA主辦微短劇論壇，主持人AR Asia Production的CEO黃國賢說明，微短劇4年內創造了全球級市場規模。（圖／記者陳芊秀攝）

直式短劇的營收成長速度相當快，如今觀察台灣APP娛樂類下載排行，專門提供直式短劇的平台DramaBox、RealShow時常名列前10。據黃國賢分享的統計數據，DramaBox在今年9月已經創下單日收益100萬美元，相當於一個月進帳3139萬台幣，相較於平台自去年至今一年內的收入，呈現翻倍式成長。

短劇提供慾望！摔巴掌、愛霸總全上演

▲美國掀短劇熱，編劇Justin Saucedo創作了《50歲再婚：我的先生竟然是億萬富翁》《愛上王子的100個理由》《老闆請守規矩》。（圖／翻攝自imdb）

目前活躍直式短劇的美國Lunar Tickets LLC劇本總監Justin Saucedo，來台分享自己的經驗。他坦言好萊塢市場正在衰退，開機案子越來越少，過去是自己找電影公司合作，但自從開始寫短劇，現在是多家公司接洽他做短劇劇本。如今大家都在問，為什麼都不去電影院了？而微短劇是一種新的機會。

Justin形容，以前橫式影劇走傳統的敘事方式，編劇總想要慢慢醞釀累積高潮，最後傳達某個道德觀念給觀眾，但是直式影劇（短劇）只想讓觀眾發洩情緒，例如當員工的人，都想過走進辦公室甩文件給上司，看短劇的時候，就可以發洩這些情緒。而短劇大多給外界低俗賣弄性感的印象，但Justin認為，短劇內容是比較吸睛，觀眾還是會好奇怎麼發展，摔巴掌、愛上霸氣總裁、富豪這些情節都會出現，「我們就是提供慾望給觀眾」，如果好萊塢要討論復仇故事，最後會告訴觀眾復仇感受並不好，但「微短劇會告訴你復仇很爽」。

研究觀眾要什麼

此外，Justin以韓劇為例，韓劇大多製作16集，觀眾總要等到第4集或第6集才會有吻戲，但是短劇不一樣，「短劇為什麼要等呢？第一集就親了！然後觀眾就會想要繼續看下去」。他表示「編劇會看數據，看觀眾想要看什麼，觀眾想看ABCD，平台就給ABCD，讓觀眾都開心」，Justin建議有興趣投入短劇的影視工作者，要研究觀眾，編劇要放下自己想要表達的，直接了當回應觀眾的渴望。

▲短劇編劇Justin Saucedo。（圖／NMEA亞洲新媒體高峰會提供）