爽看甩巴掌、愛霸總！短劇4年紅翻全球…他揭流量密碼：提供觀眾慾望

爽看甩巴掌、愛霸總！短劇4年紅翻全球　他揭流量密碼：不講大道理，提供觀眾慾望

記者陳芊秀／綜合報導

外出通勤、上下學時、逛菜市場或進商店買東西時，可曾見過有人在追短劇嗎？這波全新的追劇風潮迅速崛起，短短4年發展出全球級規模，甚至改變了北美、東南亞的娛樂市場。台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）日前主辦「2025 亞洲新媒體高峰會」，其中一場論壇探討微短劇崛起，為影視圈帶來了全新商機。

▲大陸豎屏劇（直式短劇）崛起，衝擊整個影視圈。

▲大陸豎屏劇（直式短劇）崛起，衝擊整個影視圈。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼線上_QDrama Ltd(Qube) Director Yernur Rysmagambetov。（圖／NMEA亞洲新媒體高峰會提供）

▲「2025 亞洲新媒體高峰會」微短劇論壇，探討短劇全新商機。（圖／NMEA亞洲新媒體高峰會提供）

拚4年全球一片紅

微短劇，指的是單集數分鐘或10幾分鐘內的劇集類型，影視畫面的模式有橫式（或稱水平）、也有垂直，其中大陸「豎屏劇」（台灣稱直式短劇）的崛起最受關注。在這場微短劇論壇中，香港AR Asia Production（安然亞洲）的CEO黃國賢提到，2021年疫情後期大陸開始製作低成本微短劇，2022年打開北美市場，接著日本、東南亞等地也開始發展微短劇，短短4年，世界地圖從大陸的一點紅，擴展到全世界都成為微短劇領域，變化之大驚呆眾人。

▲NMEA主辦微短劇論壇，主持人AR Asia Production的CEO黃國賢說明，微短劇4年內創造了全球級市場規模。

▲▼NMEA主辦微短劇論壇，主持人AR Asia Production的CEO黃國賢說明，微短劇4年內創造了全球級市場規模。（圖／記者陳芊秀攝）

▲NMEA主辦微短劇論壇，主持人AR Asia Production的CEO黃國賢說明，微短劇4年內創造了全球級市場規模。（圖／記者陳芊秀攝）

直式短劇的營收成長速度相當快，如今觀察台灣APP娛樂類下載排行，專門提供直式短劇的平台DramaBox、RealShow時常名列前10。據黃國賢分享的統計數據，DramaBox在今年9月已經創下單日收益100萬美元，相當於一個月進帳3139萬台幣，相較於平台自去年至今一年內的收入，呈現翻倍式成長。

短劇提供慾望！摔巴掌、愛霸總全上演

▲▼短劇編劇Lunar Tickets LLC, Head Writer Justin Saucedo。（圖／翻攝自imdb）

▲美國掀短劇熱，編劇Justin Saucedo創作了《50歲再婚：我的先生竟然是億萬富翁》《愛上王子的100個理由》《老闆請守規矩》。（圖／翻攝自imdb）

目前活躍直式短劇的美國Lunar Tickets LLC劇本總監Justin Saucedo，來台分享自己的經驗。他坦言好萊塢市場正在衰退，開機案子越來越少，過去是自己找電影公司合作，但自從開始寫短劇，現在是多家公司接洽他做短劇劇本。如今大家都在問，為什麼都不去電影院了？而微短劇是一種新的機會。

Justin形容，以前橫式影劇走傳統的敘事方式，編劇總想要慢慢醞釀累積高潮，最後傳達某個道德觀念給觀眾，但是直式影劇（短劇）只想讓觀眾發洩情緒，例如當員工的人，都想過走進辦公室甩文件給上司，看短劇的時候，就可以發洩這些情緒。而短劇大多給外界低俗賣弄性感的印象，但Justin認為，短劇內容是比較吸睛，觀眾還是會好奇怎麼發展，摔巴掌、愛上霸氣總裁、富豪這些情節都會出現，「我們就是提供慾望給觀眾」，如果好萊塢要討論復仇故事，最後會告訴觀眾復仇感受並不好，但「微短劇會告訴你復仇很爽」。

研究觀眾要什麼

此外，Justin以韓劇為例，韓劇大多製作16集，觀眾總要等到第4集或第6集才會有吻戲，但是短劇不一樣，「短劇為什麼要等呢？第一集就親了！然後觀眾就會想要繼續看下去」。他表示「編劇會看數據，看觀眾想要看什麼，觀眾想看ABCD，平台就給ABCD，讓觀眾都開心」，Justin建議有興趣投入短劇的影視工作者，要研究觀眾，編劇要放下自己想要表達的，直接了當回應觀眾的渴望。

▲短劇編劇Justin Saucedo。

▲短劇編劇Justin Saucedo。（圖／NMEA亞洲新媒體高峰會提供）

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照：願我們的日常溫柔篤定

「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照：願我們的日常溫柔篤定

AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！男神同框網歪樓：俞瑜也有來

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！男神同框網歪樓：俞瑜也有來

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」　釣出本人親回：繼續努力

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」　釣出本人親回：繼續努力

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼：盼不再有傷亡

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼：盼不再有傷亡

爽看甩巴掌、愛霸總！短劇4年紅翻全球…他揭流量密碼：提供觀眾慾望

花蓮跨年卡司曝光「壓軸天王是他」！　李聖傑睽違10年現身

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

大咖齊送李順載紀錄片太催淚！李瑞鎮潰堤痛哭：這次不能一起旅行

沈娜娜16年老粉魂大爆發！　頂級AV女優飛韓砸六萬追SJ

找她開箱賴帳業者挨告！李多慧代言價碼曝　法院認證是「這金額」

新代男神駕到！《暴君主廚》李彩玟1月登台　見面會4種票價開賣

AV女優捐款救香港惡火！遭酸蹭熱度反擊了　拍片怒爆粗口

阿部瑪利亞與韓國 JUDY 降臨　憲哥大喜：要做什麼都可以！

