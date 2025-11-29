ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
航空公司砸錢拍短劇！電商、飲料廣告來了…平台揭殘酷：觀眾只給1秒

記者陳芊秀／台北報導

當全球各地影視圈紛紛感受到電影、電視劇市場景氣不佳的時候，微短劇以驚人的速度崛起，更帶動全新的商業模式，有航空公司跳過投資長劇的傳統方式，直接找上短劇做宣傳。台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）日前主辦「2025 亞洲新媒體高峰會」，其中一場論壇探討微短劇崛起，觀察短劇新藍海帶來的商機。

▲▼航空公司砸錢拍短劇！平台卻揭殘酷：觀眾只給1秒。（圖／翻攝小紅書、網路）

▲短劇有許多航空題材的故事，就有航空公司放棄贊助長劇，改贊助拍短劇。（圖／翻攝小紅書、網路）

不只中年觀眾！年輕人也看短劇

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸媒曾分析，豎屏劇（台灣稱：直式短劇）的追劇觀眾大多以中年觀眾為主，泰國最大OTT平台TrueID的CEO Winradit Kolasastraseni出席微短劇論壇時表示，年輕人愛看短影音，且進一步研究用戶的使用APP停留時間。在泰國，年輕人一天平均花在TikTok（抖音）的時間是70分鐘，YouTube是60分鐘，而TrueID是20分鐘。平台認為，會看微短劇的觀眾，過去大多有收看華語長劇的習慣，因此很快能投入短劇的世界。

▲▼True Digital Company Limited, TrueID CEO Winradit Kolasastraseni。（圖／NMEA亞洲新媒體高峰會提供）

▲TrueID CEO Winradit Kolasastraseni透露，泰國年輕人愛看短影音。（圖／NMEA亞洲新媒體高峰會提供）

Winradit認為，OTT平台屬於金字塔等級的如Netflix，製作優質長片、劇集需要花2到3年，但是短劇只要3、4個月，短劇就是把優質長劇轉化成大眾更容易消化的格式，他強調要了解看短劇的觀眾，不能用過去拍攝方式及方法來做短劇，平台未來還要將電商與短劇整合在一起，透過行銷變現。

▲▼TrueID 推出短劇收看付費方案。（圖／翻攝自泰網）

▲TrueID 推出短劇收看付費方案，週付99泰銖可看所有付費短劇。（圖／翻攝自泰網）

航空公司、大學贊助拍短劇

來自中亞哈薩克的影音App「Qube」的總監Yernur Rysmagambetov透過視訊參與論壇，分享當地的市場變化。他提到新冠疫情後，當地民眾不再醉心好萊塢大片，開始對本土片感興趣，正好給了當地影視工作者一個機會。同時哈薩克也是年輕觀眾比較喜歡追短劇，且年輕人不愛看盜版，比較願意付費支持。

▲▼線上_QDrama Ltd(Qube) Director Yernur Rysmagambetov。（圖／NMEA亞洲新媒體高峰會提供）

▲哈薩克「Qube」總監Yernur Rysmagambetov透露，航空公司放棄投資長劇，贊助他們拍短劇。（圖／NMEA亞洲新媒體高峰會提供）

短劇說故事的方式跟過去大不相同，「Qube」總監舉兩個例子見證廣告贊助的變化，有科技大學不以拍廣告片來宣傳學校，而是贊助拍攝短劇，來介紹大學生的生活，還有航空公司原本要投資長劇，但是改投資拍短劇，透過描述機師的故事，吸引對行業有興趣的觀眾。而泰國TrueID的CEO Winradit也透露，他們製作短劇會結合飲料廠商做置入性行銷。

哈薩克「Qube」總監說，廣告贊助商也有投資其他內容，但是效果在下滑，所以把過去投資長劇的錢，來投資短劇，因為短劇製作時間短，最快半年就可以上線，甚至僅花一個月就可以完成短劇，更能符合行銷時程。

短劇是一時爆紅？

短劇成長速度迅速，同時也引發另一個問題，是一時爆紅？還是長期的？規模可以追上Netflix或YouTube嗎？對此美國Lunar Tickets LLC劇本總監Justin Saucedo坦言，自己也不知道，但短劇介於專業內容與數據顯示（觀眾）需求的內容之間，人們花錢消費就是要看想看的東西。他更道出短劇缺點，就是同樣故事不斷回收複製，各家平台都尋求突破口。

▲▼短劇編劇Lunar Tickets LLC, Head Writer Justin Saucedo。（圖／NMEA亞洲新媒體高峰會提供）

▲短劇編劇Justin Saucedo坦言，現在短劇很多是回收再複製，各平台都在找突破。（圖／NMEA亞洲新媒體高峰會提供）

TrueID CEO Winradit表示，泰國的恐怖片與喜劇聞名全世界，未來也會運用在製作短劇。他表示短劇的競爭其實很激烈，眾多短劇上架平台，用戶只花1到2秒鐘，就會選擇要不要棄劇，其實也很難。

哈薩克「Qube」也針對微短劇開設獨立的短劇平台，相信是新的機會之門，給本土影視工作者很多冒險的機會，更建議台灣的影視工作者要多看短劇，才能了解觀眾需求。

