大咖齊送李順載紀錄片太催淚！李瑞鎮潰堤痛哭：這次不能一起旅行

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民爺爺」李順載25凌晨逝世，享耆壽91歲，噩耗令整個娛樂圈都陷入悲傷之中。他生前接受電視台MBC拍攝紀錄片的提議，找來子弟兵李瑞鎮配音，節目尾聲，就連平時情緒淡定的李瑞鎮都沒忍住，失聲痛哭表示「這次不能一起旅行，非常抱歉」，這段演藝圈大咖到齊送李順載的紀錄片超催淚，逼哭大批觀眾。

▲▼▲▼演藝圈大咖齊送李順載紀錄片太催淚！李瑞鎮配音潰堤痛哭：這次不能一起旅行。（圖／翻攝MBC） 

▲李順載生前接受MBC電視台提議拍攝紀錄片。（圖／翻攝MBC）

李順載生前在健康狀況還允許的情況下，接受電視台MBC拍攝紀錄片《演員李順載，受您太多照顧了》提議，被問到到現在還是覺得演戲很開心嗎？他爽朗地回答：「當然開心啊，那是我活著的原動力。」對於演技還充滿野心，拿到劇本就想做些什麼，有時候甚至在床上讀劇本讀到睡著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼演藝圈大咖齊送李順載紀錄片太催淚！李瑞鎮配音潰堤痛哭：這次不能一起旅行。（圖／翻攝MBC）

而他最後一次公開亮相為2024年12月拿下大賞，後來健康狀況逐漸惡化，他雖住進醫院治療，還是心心念念有朝一日回到舞台上，在拍攝最後一部戲劇《狗之聲》時，即使雙眼視力逐漸消失，後來左眼甚至看不見，他還是努力把自己的工作完成，堅持到最後，敬業程度看了旁人都敬畏不已。

▲▼▲▼演藝圈大咖齊送李順載紀錄片太催淚！李瑞鎮配音潰堤痛哭：這次不能一起旅行。（圖／翻攝MBC）

▲▼▲▼演藝圈大咖齊送李順載紀錄片太催淚！李瑞鎮配音潰堤痛哭：這次不能一起旅行。（圖／翻攝MBC）

▲▼▲▼演藝圈大咖齊送李順載紀錄片太催淚！李瑞鎮配音潰堤痛哭：這次不能一起旅行。（圖／翻攝MBC）

▲▼▲▼演藝圈大咖齊送李順載紀錄片太催淚！李瑞鎮配音潰堤痛哭：這次不能一起旅行。（圖／翻攝MBC）

▲演藝圈大咖齊送李順載最後一程，紀錄片太催淚。（圖／翻攝MBC）

紀錄片《演員李順載，受您太多照顧了》由李瑞鎮配音，他曾與李順載錄製《花漾爺爺》，兩人相處模式就如父子般自在，他感性地說著旁白「帶給我們笑聲與感動，安慰與勇氣的前輩，因為有您在而感到溫暖及幸福，前輩，這段時間受您太多照顧了，謝謝。」

▲李瑞鎮為紀錄片配音，最後沒忍住情緒哭出來。（圖／翻攝MBC）

▲李瑞鎮為紀錄片配音，最後沒忍住情緒哭出來。（圖／翻攝MBC）

直到最後一刻，李瑞鎮還是沒忍住悲傷情緒，聲音從哽咽到痛哭：「前輩，這次的旅行沒能跟你一起去，真的很抱歉。」向來淡定的他，罕見在螢幕前情緒潰堤，令所有觀眾都跟著落下淚，留言表示「最後一秒全都沒忍住」、「順載爺爺希望您一路好走」。

【睡到沒形象】凱克鸚鵡半夜突躺平哀號...原來在打呼XD

