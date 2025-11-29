濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

記者田暐瑋／綜合報導

大陸因不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，近期展開大規模抵制行動，日本天后濱崎步的上海演唱會原訂照常進行，工作人員也已經搭好舞台，沒想到卻在開演前一天臨陣喊卡，她直言對此難以置信，也立刻決定進行「一人演唱會」，面對空無一人的觀眾席完成整場演出，畫面曝光後讓粉絲心疼不已。

▲濱崎步上海演唱會被突然取消。（圖／翻攝自Threads）



濱崎步原定11月29日在上海舉行演唱會，28日突然被通知取消，200位工作人員的團隊花費5天時間，已經完成了舞台搭建，讓她相當錯愕。雖然演出取消，濱崎步仍決定站上舞台，獨自面對空無一人的觀眾席開唱，並將演出全程錄影紀錄，表示將在「適當的時間」公開讓無法到場的粉絲觀看。

網傳濱崎步為了給粉絲交代，仍穿著華麗舞台裝，站在台上認真演唱的照片，粉絲看了心疼不已，「只是為了給歌迷一個交代，實在太敬業了」、「好高的情操，對歌迷有交代，respect」、「沒有觀眾的舞台，成就了全世界最有感染力的演出」。

事實上，由於中日關係緊張，近期多組日本藝人在大陸的演出都被取消，令粉絲感動的是，濱崎步在演出前才發文為香港大火祈禱，並表示將取消演出中的紅色服裝及火焰特效，呼籲粉絲穿著黑色系服裝以示哀悼，然而，最終的取消通知卻是在演出前一天毫無預警發出，讓許多粉絲感到強烈不滿。