許瑋甯夢幻白紗揭秘！
陳詩媛PO近照被讚「看不出來是孕婦」
下週二變天3地區有雨
濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

記者田暐瑋／綜合報導

大陸因不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，近期展開大規模抵制行動，日本天后濱崎步的上海演唱會原訂照常進行，工作人員也已經搭好舞台，沒想到卻在開演前一天臨陣喊卡，她直言對此難以置信，也立刻決定進行「一人演唱會」，面對空無一人的觀眾席完成整場演出，畫面曝光後讓粉絲心疼不已。

▲濱崎步上海演唱會被突然取消。（圖／翻攝自Threads）

▲濱崎步上海演唱會被突然取消。（圖／翻攝自Threads）

濱崎步原定11月29日在上海舉行演唱會，28日突然被通知取消，200位工作人員的團隊花費5天時間，已經完成了舞台搭建，讓她相當錯愕。雖然演出取消，濱崎步仍決定站上舞台，獨自面對空無一人的觀眾席開唱，並將演出全程錄影紀錄，表示將在「適當的時間」公開讓無法到場的粉絲觀看。

▲濱崎步上海演唱會被突然取消。（圖／翻攝自Threads）

▲濱崎步上海演唱會被突然取消。（圖／翻攝自Threads）

網傳濱崎步為了給粉絲交代，仍穿著華麗舞台裝，站在台上認真演唱的照片，粉絲看了心疼不已，「只是為了給歌迷一個交代，實在太敬業了」、「好高的情操，對歌迷有交代，respect」、「沒有觀眾的舞台，成就了全世界最有感染力的演出」。

事實上，由於中日關係緊張，近期多組日本藝人在大陸的演出都被取消，令粉絲感動的是，濱崎步在演出前才發文為香港大火祈禱，並表示將取消演出中的紅色服裝及火焰特效，呼籲粉絲穿著黑色系服裝以示哀悼，然而，最終的取消通知卻是在演出前一天毫無預警發出，讓許多粉絲感到強烈不滿。

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼
任達華跌倒

任達華跌倒
宋柏緯演陳傑憲「壓力超大」　狂買他代言：為信仰儲值

宋柏緯演陳傑憲「壓力超大」　狂買他代言：為信仰儲值

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

網友巴黎直擊神秘拍攝…主角竟是她！　偶遇鄭芯恩驚呼「超美」原來在拍思薇爾

網友巴黎直擊神秘拍攝…主角竟是她！　偶遇鄭芯恩驚呼「超美」原來在拍思薇爾

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

50分鐘前57

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

59分鐘前39

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！男神同框網歪樓：俞瑜也有來

1小時前1218

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

2小時前23

11月29日星座運勢／處女座天助自助人助！　魔羯事業升遷

2小時前2312

邱澤、許瑋甯婚禮誓詞全文！「我愛妳至死不渝」哽咽：有妳才是家

3小時前718

日歌手大槻真希上海開唱　遭「斷電一刀切」錯愕下台

10小時前90

日本第一人！　YOSHIKI捐316萬援助香港大火：無法坐視不管

10小時前107

陳詩媛PO近照被讚「看不出來是孕婦」　釣出王齊麟甜誇：漂亮

11小時前31

獨家／她搭飛機「竟和鄰座乘客結婚25年」！　賴佩霞曝「安心再婚關鍵」

11小時前50

亞亞孕晚期「4顆枕頭才能睡」　PO文求解釣出一票孕媽咪共鳴

