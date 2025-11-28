獨家／她搭飛機「竟和鄰座乘客結婚25年」！　賴佩霞曝「安心再婚關鍵」

記者蔡琛儀／專訪

藝人賴佩霞近年以多重身分為人所知，包括隋棠的婆婆、舞台劇演員、身心靈作家、主持人，甚至曾與郭台銘搭檔參選。上週她登上台北大巨蛋民歌50演唱會，長年封印的歌手魂被徹底喚醒，本週日終於將舉辦個人演唱會「總會有個人」，嘉賓邀請倪安東及管罄夫妻同台。

▲▼ 賴佩霞日前為演唱會彩排，嘉賓請到倪安東和管罄夫妻。（圖／記者徐文彬攝）

「總會有首歌會唱出你的心聲；總會有個人陪你走過人生的低谷與高峰。」這句演唱會文案，對賴佩霞本人而言也是真實寫照，而那位陪她走過風雨、改變她人生的人，正是牽手25年的先生謝志鴻。

兩人初識在一趟14小時的長途班機上。那時她剛離婚，獨力拉拔兩個孩子，心裡其實不太想與人交談，一上機便坐在靠窗位置看報紙，沒想到身旁的謝志鴻吹著口哨走過來，一坐下便向她借報紙，「我說你聲音蠻好聽的，他就一路講不停。」兩人幾乎從起飛聊到降落，她一度裝睡，但也因此意外牽起緣分。

▲ 賴佩霞清楚感受到「生命中總會有人在對的時間出現」。（圖／記者徐文彬攝）

當時的她正處在人生最迷惘的階段，母親鼓勵她把孩子帶回美國由家人照顧，但她堅持把兩個女兒留在身邊，「以前妳（媽媽）也沒有把我丟給別人，我也要自己帶大她們。」搬出去後，她與同學同住，靠朋友輪流幫忙帶孩子，那段時期讓她清楚感受到「生命中總會有人在對的時間出現」。雖然追求者不少，但她在長時間觀察後，最終選擇了那位在飛機上多話又真誠的男人。

她形容謝志鴻是「坐一趟計程車回家，就能把司機家裡狀況講給你聽」的大E人，與她內向沉靜的性格形成鮮明對比。學過心理學的她深知：「戀愛的對象跟結婚的對象是不一樣的。」對她而言，穩定與品德勝過激情，而真正讓她動心的關鍵，是謝志鴻對她兩個女兒視如己出的態度。

▲賴佩霞與老公年輕時。（圖／翻攝賴佩霞臉書）

賴佩霞坦言，若選擇其他追求者，生活可能更富裕，育兒還能有更多資源協助，但那並不是她想要的，「我只希望陪著孩子單純、簡單地長大。」她說，談戀愛可以撕心裂肺，但「幫孩子找爸爸時，那完全是另一件事」。

她也分享給年輕世代，若有結婚甚至生小孩的打算，不只要看自己能否接受對方的缺點，更要思考這個人是否能成為孩子的榜樣？她也不反對婚前同居，認為「真的認識一個人，需要時間」，笑虧自己年輕時只注意外貌和才華，直到真正相處才發現價值觀落差。

▲賴佩霞認為結婚生子，不只要看自己能否接受對方的缺點，更要思考這個人是否能成為孩子的榜樣。（圖／記者徐文彬攝）

因此，她從小便鼓勵女兒多交朋友、認識不同的人，透過相處去理解自己真正想要的是什麼。她笑說，女兒五歲時，好友的兒子便拿著花到家裡示好，「就當作練習交朋友。」若孩子失戀，她也總是安慰：「就傷心兩個禮拜，世界很大，人品最重要。」她自豪地說，兩個女兒都讓她非常放心，「我們家單純，所以她們的價值觀很明確，也就平安順利。」