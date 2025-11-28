甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

記者蔡宜芳／綜合報導

香港大埔宏福苑於26日發生五級大火，目前已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯，事件引發國際關注。而香港武打巨星甄子丹的妻子汪詩詩，28日在Instagram發文指出「火災不是由竹棚架引起的」，內容意外遭到大陸網友炎上，她稍早也為此道歉。

▲香港宏福苑大火引發國際關注。（圖／路透社）

汪詩詩早前發文表示：「香港的火災不是由竹棚架引起的。」指出火勢之所以會蔓延得這麼快，「是因為承包商偷工減料，使用了不合規的中國製易燃防護網，以及用泡沫密封劑封住窗戶。」還提到有數據顯示竹子本身並不容易燃燒，「請不要把責任推到它身上。」

▲▼甄子丹的老婆汪詩詩因發文內容被炎上。（圖／翻攝自微博）

然而，這番發言卻立刻在陸網引發反彈，不少人質疑她「影射中國製品劣質」。對此，汪詩詩晚間在微博發文道歉，承認自己的文字容易引發誤會，所以已經刪除，「原本只是想討論竹子腳手架（竹棚）相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉。」

汪詩詩也表示，這次的爭議讓自己意識到，在這樣的時刻，更應該謹慎看待每一則訊息的傳遞，「現在最重要的，是我們所有中國同胞們齊心協力，説明受災地區的民眾儘快安置、重建生活。對於造成關注焦點的偏離，我在此鄭重致歉，日後也會更加審慎。」

