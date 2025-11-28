法拉利姐太辣了！　較勁薔薔「綁雙馬尾化身Jennie」驚人畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

女星薔薔日前以千萬規格推出新歌〈LOVE ME OR NOT〉，把自己縱橫20多年的夜店人生濃縮其中，她笑說「我是在人生風暴裡，還堅持站在舞池中央的女人」，而她近日受短影音平台邀請，和「法拉利姐」張婷婷上演性感對決大戲，引發大批網友關注。

▲▼「法拉利姐」張婷婷化身台版Jennie，將與薔薔上演性感對決。（圖／VieFor提供）

張婷婷曾推出多首洗腦單曲，雖然先前賣「黑鮑魚香腸」不斷被檢舉，跨海賣飲料也賠錢，人生卻是越挫越勇。過去她和薔薔就曾在節目上較勁，被封為「演藝圈打不死的雙蟑螂」，沒想到兩人首次正式合作，竟是性感大戰。

張婷婷自認走「台灣真實派性感」，自拍像路人但辣到被粉絲封「鄰家辣招牌」；薔薔則擁有國際秀場氣場，隨時都像要參加時裝週，雙方分別代表「台灣性感」以及「國際性感」，最終決戰將在12月7日在西門紅樓登場。

決戰倒數期間，張婷婷化身BLACKPINK成員Jennie，綁雙馬尾大跳〈Like Jennie〉，她信心滿滿笑說：「我很有信心，我是漂亮的婷婷直播女王耶。」更表示自己最性感的地方就是胸部，問及認為最性感的偶像是誰？她笑說是對手薔薔，更稱讚薔薔是旅遊國際女神，個性大剌剌且很敢說話。