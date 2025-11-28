邱澤、許瑋甯婚禮賓客太狂！ 「三金等級」名單流出　演藝圈大咖全到了

記者蕭采薇／台北報導

邱澤、許瑋甯將於28日晚間於臺北文華東方酒店舉辦婚宴，這場演藝圈盛事，嘉賓自然也是重量級。包括陶晶瑩、陳怡蓉、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、蔡詩芸、王陽明等，兩人的媒人導演程偉豪和監製金百倫也是座上賓。

▲邱澤、許瑋甯將於臺北文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／夏朵創意行銷提供）

邱澤與許瑋甯先前透過邀請函表示：「感謝大家一直以來的關心與祝福。」也透露婚禮將以親友祝福為主軸，希望能與最親近的家人朋友共同分享這份喜悅。據悉除了以上賓客外，春風、關穎、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、陳意涵、謝盈萱和9m88，都會到婚禮現場送上祝福。

邱澤、許瑋甯婚禮堪稱「三金等級」，不只賓客是重量級，場地也選在每年金馬舉辦午宴和惜別酒會的文華東方酒店，處處都顯現出這對新人對於這場人生大事的重視與品味。

這場婚宴不僅是兩位實力派演員的結合，更是演藝圈的一次盛大聚會。從曝光的賓客名單來看，涵蓋了影視歌三棲的眾多明星，可見兩人在圈內的好人緣。婚禮細節雖然保密到家，但從賓客陣容和場地選擇，不難看出這將是一場溫馨而隆重的婚禮。

邱澤與許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》結緣，戲裡戲外的甜蜜互動讓許多粉絲敲碗兩人能假戲真做，如今修成正果，也讓許多影迷感到欣慰與感動。這場備受矚目的婚禮，無疑將成為2025年末演藝圈的一大焦點。