詹惟中評高市「尖嘴猴腮」父女遭惡評　女兒超受傷擬提告

記者葉文正／台北報導

知名命理老師詹惟中在社群媒體分享面相示意，引發嚴重爭議。並附上日本首相高市早苗、前德國總理梅克爾與前英國首相柴契爾的照片，引起日本與台灣不少粉絲民眾不滿，導致他在日本，交由女兒經營的的民宿也遭到抵制，今他更秀出民宿執照，並表示女兒遭批評很受傷，將對胡亂誹謗的網友提告。

▲詹惟中透露女兒相當受傷。(翻攝臉書）

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中國強烈反彈，兩國緊張關係升高。命理師詹惟中24日PO文似乎暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發大批網友撻伐，後來刪文，25日晚間發文道歉。但網友仍挖出他在日本京都、大阪為女兒開了4家民宿讓她女兒管理，呼籲日本人抵制拒住，也希望台灣民眾不要去住。

▲詹惟中秀出民宿執照合法經營。（圖／詹惟中提供）

詹惟中說，民宿是女兒經營代管，也接下1百多家各地民宿的代理，但是做錯事情的是他，不是女兒，網友或粉絲要怎麼罵他都沒關係，他都虛心接受，但是女兒很無辜，請大家不要罵他女兒，否則將要收集證據提告。

詹惟中秀出日本民宿執照也表示：「我一定是虛心態度面對，對粉絲們與民眾也誠摯道歉與改進，但民宿是百分百有執照又繳稅，我們都是合法的，但是女兒與家人無辜，若亂罵會提告。」