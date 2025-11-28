直擊／小池徹平當爸來台！「偶像神顏」沒變曝秘訣：化妝水隨便噴

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣作品《死亡筆記本》交響音樂會相隔7年重返台灣，原班卡司柿澤勇人、小池徹平繼續飾演，兩人28日出席演前記者會，柿澤勇人難忘2017年以音樂劇形式來台時，觀眾歡呼聲超大，「謝幕時，我跟小池徹平站出來，歡呼聲大到彷彿有種我是大明星的感覺」，但爆笑的是，他後來發現觀眾幾乎都是為了小池徹平而來，這次相隔7年再唱《死亡筆記本》，他幽默表示：「我來雪恥的，看看這次有沒有更多人會衝向我！」

▲柿澤勇人、小池徹平相隔7年再度帶著《死亡筆記本》來到台灣。（圖／記者吳睿慈攝）



柿澤勇人、小池徹平以全新形式《死亡筆記本》交響音樂會回到台灣，28、29日即將在台北流行音樂中心開演，兩人以簡單的中文「大家好」、「謝謝」打招呼。聊起角色演繹，柿澤勇人飾演的「夜神月」，情緒起伏很大又極端，她表示「我通常下了戲沖澡就可以切換回到正常狀態，如果沒有快點恢復很容易影響生活。」

小池徹平也分享，「這次《死亡筆記本》交響音樂會形式可以算是在音樂劇很不一樣的方式呈現，只有把音樂、歌聲抽取出來也算是創新的方式，很感謝指揮幫我們重新編曲，可能跟過去觀眾聽過的不太一樣，我本人自己很雀躍、期待。」

▲柿澤勇人、小池徹平飾演的角色相愛相殺。（圖／記者吳睿慈攝）



相隔7年，小池徹平私生活也有極大變化，他2018年宣布結婚，如今也當爸了，「我覺得最大改變應該是我的私生活，我有家庭、也當爸了，看事情的角度都不太一樣，對很多事情的看法都有點不一樣」，大方談爸爸經，他每天要陪小孩玩耍，體力也跟著變好，「一起出去跑跑、跳跳，慢慢地體力與身體就鍛鍊地不錯，平時我不會去健身房，但可能是因為陪伴家人遊玩的過程中，訓練了好的體能。」

小池徹平從偶像團體出道以來，外貌都沒變化，28日現身時更是讓媒體讚嘆連連「超凍齡」，他卻相當謙虛，笑喊沒在保養：「我早上就是化妝水噴霧噴一噴，不太在乎外貌保養的部分。」柿澤勇人則是會去泡泡澡、洗三溫暖，作為平時的外表保養程序。

▲柿澤勇人、小池徹平7年前來台有感受到滿滿台灣粉絲的熱情。（圖／記者吳睿慈攝）



7年前來到台灣演出時，柿澤勇人感受到滿滿台灣粉絲的熱情，「音樂劇《死亡筆記本》7年前來到台灣，那是我們第一次走出日本海外來到台灣，2017年在台中謝幕時，我們一起走出來，第一次感受到原來有這麼多人為我尖叫，有種錯覺我彷彿是大明星。」但他爆笑解釋：「只是等我們出來後，我才發現大家其實是衝向小池徹平，這次我要雪恥一次，看看這次有沒有更多人會衝向我。」

▲《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會28、29日在台北開演。（圖／記者吳睿慈攝）



本次《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會，將由原音樂劇製作團隊傾力打造全新內容，柿澤勇人飾演主角「夜神月」、小池徹平飾演劇中角色「L」，音樂劇曲目由Frank Wildhorn擔任作曲， Jack Murphy擔任作詞，此次全新製作也特邀葛萊美獎得主Jason Howland進行交響編曲，以原創旋律再次詮釋這部風靡全球的作品。演出將由全編制交響樂團進行現場演奏，搭配來自日本原班卡司親臨獻唱，原汁原味重現音樂劇中的經典曲目。