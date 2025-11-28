ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

解婕翎「整集忘拉拉鍊」畫面全播出
轉機返台「1原因無法搭」一票人傻
詹惟中視訊算命「半小時5800」13分鐘結束
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鍾潔希 瑤瑤 雪寶 王陽明 金宇彬 申敏兒 嘻小瓜 林心如

直擊／小池徹平當爸來台！「偶像神顏」沒變曝秘訣：化妝水隨便噴

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣作品《死亡筆記本》交響音樂會相隔7年重返台灣，原班卡司柿澤勇人、小池徹平繼續飾演，兩人28日出席演前記者會，柿澤勇人難忘2017年以音樂劇形式來台時，觀眾歡呼聲超大，「謝幕時，我跟小池徹平站出來，歡呼聲大到彷彿有種我是大明星的感覺」，但爆笑的是，他後來發現觀眾幾乎都是為了小池徹平而來，這次相隔7年再唱《死亡筆記本》，他幽默表示：「我來雪恥的，看看這次有沒有更多人會衝向我！」

▲▼柿澤勇人、小池徹平。（圖／記者吳睿慈攝）

▲柿澤勇人、小池徹平相隔7年再度帶著《死亡筆記本》來到台灣。（圖／記者吳睿慈攝）

柿澤勇人、小池徹平以全新形式《死亡筆記本》交響音樂會回到台灣，28、29日即將在台北流行音樂中心開演，兩人以簡單的中文「大家好」、「謝謝」打招呼。聊起角色演繹，柿澤勇人飾演的「夜神月」，情緒起伏很大又極端，她表示「我通常下了戲沖澡就可以切換回到正常狀態，如果沒有快點恢復很容易影響生活。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小池徹平也分享，「這次《死亡筆記本》交響音樂會形式可以算是在音樂劇很不一樣的方式呈現，只有把音樂、歌聲抽取出來也算是創新的方式，很感謝指揮幫我們重新編曲，可能跟過去觀眾聽過的不太一樣，我本人自己很雀躍、期待。」

▲▼柿澤勇人、小池徹平。（圖／記者吳睿慈攝）

▲柿澤勇人、小池徹平飾演的角色相愛相殺。（圖／記者吳睿慈攝）

相隔7年，小池徹平私生活也有極大變化，他2018年宣布結婚，如今也當爸了，「我覺得最大改變應該是我的私生活，我有家庭、也當爸了，看事情的角度都不太一樣，對很多事情的看法都有點不一樣」，大方談爸爸經，他每天要陪小孩玩耍，體力也跟著變好，「一起出去跑跑、跳跳，慢慢地體力與身體就鍛鍊地不錯，平時我不會去健身房，但可能是因為陪伴家人遊玩的過程中，訓練了好的體能。」

小池徹平從偶像團體出道以來，外貌都沒變化，28日現身時更是讓媒體讚嘆連連「超凍齡」，他卻相當謙虛，笑喊沒在保養：「我早上就是化妝水噴霧噴一噴，不太在乎外貌保養的部分。」柿澤勇人則是會去泡泡澡、洗三溫暖，作為平時的外表保養程序。

▲▼柿澤勇人、小池徹平。（圖／記者吳睿慈攝）

▲柿澤勇人、小池徹平7年前來台有感受到滿滿台灣粉絲的熱情。（圖／記者吳睿慈攝）

7年前來到台灣演出時，柿澤勇人感受到滿滿台灣粉絲的熱情，「音樂劇《死亡筆記本》7年前來到台灣，那是我們第一次走出日本海外來到台灣，2017年在台中謝幕時，我們一起走出來，第一次感受到原來有這麼多人為我尖叫，有種錯覺我彷彿是大明星。」但他爆笑解釋：「只是等我們出來後，我才發現大家其實是衝向小池徹平，這次我要雪恥一次，看看這次有沒有更多人會衝向我。」

▲▼柿澤勇人、小池徹平。（圖／記者吳睿慈攝）

▲《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會28、29日在台北開演。（圖／記者吳睿慈攝）

本次《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會，將由原音樂劇製作團隊傾力打造全新內容，柿澤勇人飾演主角「夜神月」、小池徹平飾演劇中角色「L」，音樂劇曲目由Frank Wildhorn擔任作曲， Jack Murphy擔任作詞，此次全新製作也特邀葛萊美獎得主Jason Howland進行交響編曲，以原創旋律再次詮釋這部風靡全球的作品。演出將由全編制交響樂團進行現場演奏，搭配來自日本原班卡司親臨獻唱，原汁原味重現音樂劇中的經典曲目。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

柿澤勇人小池徹平

推薦閱讀

八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

7小時前

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

11/26 13:59

震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」工作全沒了　知情人士鬆口內幕

震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」工作全沒了　知情人士鬆口內幕

3小時前

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！緊急被P小草莓 畫面全播出：20幾萬人看到

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！緊急被P小草莓 畫面全播出：20幾萬人看到

3小時前

詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還完全不準

詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還完全不準

6小時前

金宇彬、申敏兒喜帖曝光！　「1細節超有愛」15年造型師獻祝福

金宇彬、申敏兒喜帖曝光！　「1細節超有愛」15年造型師獻祝福

14小時前

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

19小時前

詹惟中評高市「尖嘴猴腮」後悔不已　女兒日本民宿遭抵制「虛心檢討」

詹惟中評高市「尖嘴猴腮」後悔不已　女兒日本民宿遭抵制「虛心檢討」

3小時前

蔡依林演唱會售票惹議！超級圓頂2點回應　「要求配合警局調查」

蔡依林演唱會售票惹議！超級圓頂2點回應　「要求配合警局調查」

5小時前

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

11/27 12:03

香港大火捐款名單／48小時總額破24億！　aespa、RIIZE伸援手

香港大火捐款名單／48小時總額破24億！　aespa、RIIZE伸援手

4小時前

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

20小時前

熱門影音

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》

KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》
「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD
凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！
任達華跌倒

任達華跌倒
楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

林美貞回春大方認「動刀除眼袋手術」　 恢復超快笑：連家人都不知道

林美貞回春大方認「動刀除眼袋手術」　 恢復超快笑：連家人都不知道

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

看更多

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

曾陪出席記者會！　金秀賢公司代表「2個月前悄離職」

19分鐘前20

香港大火「楊丞琳李榮浩宣布捐100萬人民幣」！雙手合十：攜手相助

20分鐘前30

駐芬蘭大使林昶佐霸氣脫了！　重返舞台「用重金屬打造跨國橋樑」

33分鐘前29

詹惟中評高市「尖嘴猴腮」父女遭惡評　女兒超受傷擬提告

41分鐘前0

直擊／小池徹平當爸來台！「偶像神顏」沒變曝秘訣：化妝水隨便噴

54分鐘前20

香港惡火奪94命！陸網紅竟喊「先拍下來再說」引眾怒…道歉文發了又刪

1小時前10

宏福苑大火「2港姐出手了」！麥明詩：可協助照顧嬰兒 她家餐廳免費開通宵

1小時前0

舒淇十年心路感性告白！《女孩》新加坡揭幕　幽默曝「第二部計畫」

1小時前82

陳柏霖驚傳「公司被掏空」爆財務危機：連交保金都用借的　經紀人發聲

1小時前0

鬼鬼嗆姚元浩「你該放手了！」　寶媽直接被騙上船挑戰百人料理

讀者迴響

熱門新聞

  1. 八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生
    7小時前1818
  2. 她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導
    11/26 13:596
  3. 震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」
    3小時前3826
  4. 解婕翎「整集忘拉拉鍊」！
    3小時前126
  5. 詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束
    6小時前6848
  6. 金宇彬、申敏兒喜帖曝光「1細節超有愛」
    14小時前123
  7. 瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面
    19小時前3011
  8. 詹惟中評高市「尖嘴猴腮」女兒日本民宿遭抵制
    3小時前4851
  9. 蔡依林演唱會售票惹議！超級圓頂2點回應
    5小時前126
  10. 「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！
    11/27 12:035629
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合