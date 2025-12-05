ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
獨／17.5巨根按摩師！ 大咖女主持人點菜
《動物方城市2》心理測驗快來玩！
小紅書遭封鎖1年！陳沂推「實用3資訊」
2026年1月韓星來台應援投票！金唱片30組藝人齊聚　SJ、TXT接力攻蛋

記者張筱涵／綜合報導

迎接全新的一年，台灣韓流市場開春就祭出「核彈級」陣容！粉絲窩（FansWorld）正式推出【粉絲窩「2026年1月來台韓星」應援票選活動】，號召全台迷妹迷弟們動起來，用愛心為本命爭取榮耀！只要登入粉絲窩平台投票，就有機會讓你心愛的偶像登上 Facebook 專頁橫幅（Banner），並由擁有 400 萬追蹤的《ETtoday星光雲》刊登專屬推坑報導，讓偶像在新的一年人氣紅不讓！

▲▼2026年1月韓星來台應援投票！金唱片30組藝人齊聚　SJ、TXT接力攻蛋。（圖／記者張筱涵製）

1月韓星陣容堪稱「神仙打架」，臺北大巨蛋成最大戰場！2025年1月最受矚目的盛事，莫過於1月10日在臺北大巨蛋盛大舉辦的「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」。

這場重量級頒獎典禮將眾星雲集，包括話題女王Jennie、大勢女團IVE、LE SSERAFIM，以及人氣男團Stray Kids、ENHYPEN、ZEROBASEONE、ATEEZ等一線偶像將齊聚一堂。演員陣容同樣豪華，男神安孝燮、邊佑錫、宋仲基與女神文佳煐 皆將現身，讓臺北大巨蛋星光熠熠！

除了頒獎典禮，個唱行程也是滿檔！BABYMONSTER將於1月2日、3日率先攻進台北小巨蛋，以《FAN-CON》為新年揭開序幕，緊接著亞洲舞王Rain於1月17日霸氣降臨台北小巨蛋，展現王者風範。月底則由TOMORROW X TOGETHER（TXT） 壓軸，於1月31日起連續兩天登上臺北大巨蛋開唱，氣勢驚人。

南台灣也不寂寞！韓流帝王SUPER JUNIOR遵守與粉絲的約定，將於1月24日、25日前進高雄巨蛋，TWS也將於1月31日在高雄流行音樂中心開唱，北高兩地同步引爆韓流熱潮。

見面會、實力派歌手接力，天天都有星光，1月份還有多場精彩演出，包括NEXZ、李彩玟、崔誠允、俞利等藝人將舉辦見面會與粉絲近距離互動，實力派歌手 金世正、Colde、玟星 與樂團N.Flying也將陸續登台。從月初到月底，整個1月台灣將化身為最熱鬧的「韓流嘉年華」！

日期 出席藝人 活動名稱 / 地點
1/2、1/3 BABYMONSTER FAN-CON
@ 台北小巨蛋
1/3 崔立于 見面會
@ WESTAR
1/3 NEXZ 演唱會
@ 台大體育館
1/4 李彩玟 見面會
@ 台大體育館
1/10
安孝燮、邊佑錫、宋仲基、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、CORTIS、NCT WISH、ZEROBASEONE、izna、ALLDAY PROJECT、ZO ZAZZ、Jennie、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、MONSTA X、Stray Kids、TWS、KiiiKiii、成始璄、文佳煐
 第40屆金唱片頒獎典禮
@ 臺北大巨蛋
1/10 俞利 見面會
@ Zepp New Taipei
1/17 Rain 演唱會
@ 台北小巨蛋
1/17 崔誠允 見面會
@ 花漾展演空間
1/22 COLDE 未公布
1/23 金世正 未公布
1/24 ATEEZ 演唱會
@ 林口體育館
1/24 玟星 未公布
1/24、1/25 SUPER JUNIOR 演唱會
@ 高雄巨蛋
1/25 N.Flying 未公布
1/31 TWS 演唱會
@ 高雄流行音樂中心
1/31、2/1 TOMORROW X TOGETHER 演唱會
@ 臺北大巨蛋

粉絲窩「2026年1月來台韓星」應援票選活動

一、活動辦法：

應援投票活動列出2026年1月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有超過400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！

二、活動時間：

即日起至 2026年12月26日 23:59 止。

三、參與方式：

加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票。愛心可以通過簽到、完成特定任務來獲得。

四、注意事項：

若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。

投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。

「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

【關於Fansworld粉絲窩】
——追星族的世界，所有粉絲的家——

FansWorld粉絲窩

pse.is/757bz5

>>>點我下載新聞雲App加入粉絲窩

29分鐘前0

剛分手男友20天！重機女神痞幼宣布上戀綜　網揪1疑點質疑炒作

1小時前45

柾國遭爆與aespa Winter曖昧情！手臂同款刺青遭挖出　SM只回4字

1小時前3

林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了

1小時前0

2026年1月韓星來台應援投票！金唱片30組藝人齊聚　SJ、TXT接力攻蛋

1小時前40

才剛宣布開唱！　炎亞綸首場曼谷演唱會「不可抗力」延期

2小時前3

狂！TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺　「粉絲崩潰轉圈圈」200秒後賣完了

2小時前21

2025陸劇劇王揭曉！趙露思《許我耀眼》奪冠　《難哄》《折腰》進10強

2小時前51

等了9年的《信號2》「恐永遠石沉大海」！　趙震雄遭爆涉罪黑歷史

2小時前0

平均身高18X公分！　男團成軍不到1年「紅到被任賢齊點名」跨年還趕2場

2小時前21

最美主持人舒華、張員瑛素顏出發高雄　「零下氣溫美翻」風吹成畫報

