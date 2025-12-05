2026年1月韓星來台應援投票！金唱片30組藝人齊聚　SJ、TXT接力攻蛋

記者張筱涵／綜合報導

迎接全新的一年，台灣韓流市場開春就祭出「核彈級」陣容！粉絲窩（FansWorld）正式推出【粉絲窩「2026年1月來台韓星」應援票選活動】，號召全台迷妹迷弟們動起來，用愛心為本命爭取榮耀！只要登入粉絲窩平台投票，就有機會讓你心愛的偶像登上 Facebook 專頁橫幅（Banner），並由擁有 400 萬追蹤的《ETtoday星光雲》刊登專屬推坑報導，讓偶像在新的一年人氣紅不讓！

1月韓星陣容堪稱「神仙打架」，臺北大巨蛋成最大戰場！2025年1月最受矚目的盛事，莫過於1月10日在臺北大巨蛋盛大舉辦的「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」。

這場重量級頒獎典禮將眾星雲集，包括話題女王Jennie、大勢女團IVE、LE SSERAFIM，以及人氣男團Stray Kids、ENHYPEN、ZEROBASEONE、ATEEZ等一線偶像將齊聚一堂。演員陣容同樣豪華，男神安孝燮、邊佑錫、宋仲基與女神文佳煐 皆將現身，讓臺北大巨蛋星光熠熠！

除了頒獎典禮，個唱行程也是滿檔！BABYMONSTER將於1月2日、3日率先攻進台北小巨蛋，以《FAN-CON》為新年揭開序幕，緊接著亞洲舞王Rain於1月17日霸氣降臨台北小巨蛋，展現王者風範。月底則由TOMORROW X TOGETHER（TXT） 壓軸，於1月31日起連續兩天登上臺北大巨蛋開唱，氣勢驚人。

南台灣也不寂寞！韓流帝王SUPER JUNIOR遵守與粉絲的約定，將於1月24日、25日前進高雄巨蛋，TWS也將於1月31日在高雄流行音樂中心開唱，北高兩地同步引爆韓流熱潮。

見面會、實力派歌手接力，天天都有星光，1月份還有多場精彩演出，包括NEXZ、李彩玟、崔誠允、俞利等藝人將舉辦見面會與粉絲近距離互動，實力派歌手 金世正、Colde、玟星 與樂團N.Flying也將陸續登台。從月初到月底，整個1月台灣將化身為最熱鬧的「韓流嘉年華」！

日期 出席藝人 活動名稱 / 地點 1/2、1/3 BABYMONSTER FAN-CON

@ 台北小巨蛋 1/3 崔立于 見面會

@ WESTAR 1/3 NEXZ 演唱會

@ 台大體育館 1/4 李彩玟 見面會

@ 台大體育館 1/10 安孝燮、邊佑錫、宋仲基、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、CORTIS、NCT WISH、ZEROBASEONE、izna、ALLDAY PROJECT、ZO ZAZZ、Jennie、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、MONSTA X、Stray Kids、TWS、KiiiKiii、成始璄、文佳煐 第40屆金唱片頒獎典禮

@ 臺北大巨蛋 1/10 俞利 見面會

@ Zepp New Taipei 1/17 Rain 演唱會

@ 台北小巨蛋 1/17 崔誠允 見面會

@ 花漾展演空間 1/22 COLDE 未公布 1/23 金世正 未公布 1/24 ATEEZ 演唱會

@ 林口體育館 1/24 玟星 未公布 1/24、1/25 SUPER JUNIOR 演唱會

@ 高雄巨蛋 1/25 N.Flying 未公布 1/31 TWS 演唱會

@ 高雄流行音樂中心 1/31、2/1 TOMORROW X TOGETHER 演唱會

@ 臺北大巨蛋

粉絲窩「2026年1月來台韓星」應援票選活動

一、活動辦法：

應援投票活動列出2026年1月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有超過400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！

二、活動時間：

即日起至 2026年12月26日 23:59 止。

三、參與方式：

加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票。愛心可以通過簽到、完成特定任務來獲得。

四、注意事項：

若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。

投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。

「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

