李順載生前「逐漸失明還在拍戲！」　片場最後模樣曝光⋯遺願公開

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民爺爺」李順載在當地時間25日凌晨逝世，享耆壽91歲，噩耗令整個娛樂圈都陷入悲傷之中。他生前提攜後輩，韓媒28日更證實，他2024年拿下大賞後，其實身體健康就不斷惡化，直到雙眼幾乎失明的最後一刻，他都還在拍戲，為戲劇圈燃燒生命。

▲李順載生前逐漸失明還在拍戲。（圖／翻攝自MBC）



李順載當年透過話劇舞台出道，轉戰螢幕圈70多年來的職涯，拍過175部戲劇、150篇電影、100多部舞台劇，首次奪得大賞卻是在2024年，他在KBS演技大賞拿下當屆最大獎，所有演員站起來拍手致意。

李順載2024年底透過戲劇《狗之聲》奪大賞，但其實他在拍攝《狗之聲》當時，身體狀況就已經不太好，且雙眼視力越來越差，幾乎是快要失明的狀態，而他2024年底出席頒獎典禮，其實健康抱恙，仍到場領獎。

▲▼李順載透過紀錄片公開最後遺願。（圖／翻攝自MBC）



紀錄片《演員李順載，受您太多照顧了》紀錄李順載對戲劇的熱情，事實上，他從2024年起便入院治療，積極病魔搏鬥，紀錄片將公開他最後的模樣，即使身穿病服，仍每天談論演戲與作品，始終不放棄總有一天能再站上舞台的希望。而他在病床上面對鏡頭透露的最後遺願也將一併公開。

李順載已在27日上午6點出殯，戲劇圈幾乎所有後輩到場送他一程，所有人哭成一片。紀錄片《演員李順載，受您太多照顧了》即將在28日晚間8點40分（台灣時間晚上7點40分）於韓播出。