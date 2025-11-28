ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
11月28日星座運勢／獅子所有問題迎刃而解！　單身射手桃花開

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：自信強人緣好

感情：增進友誼時機

財運：留心套牢陷阱

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：天蠍

雙子座 ♊

工作：績效有所提升

感情：行為表達忠心

財運：家用預算調整

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：處女

天秤座 ♎

工作：同事間有默契

感情：坦誠處理問題

財運：深入了解客戶

幸運色：白色

貴人：天秤

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：商業互動交流

感情：體現關愛之深

財運：記得保持彈性

幸運色：亮紅色

貴人：獅子

小人：射手

金牛座 ♉

工作：做好投資計劃

感情：多為對方著想

財運：規避投資風險

幸運色：白色

貴人：魔羯

小人：獅子

處女座 ♍

工作：事業大展長才

感情：接納對方缺點

財運：善用資本工具

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：態度決定一切

感情：打扮得宜加分

財運：留意危機處理

幸運色：黑色

貴人：水瓶

小人：雙魚

天蠍座 ♏

工作：即將美夢成真

感情：培養共同興趣

財運：破財危機解除

幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊

小人：水瓶

雙魚座 ♓

工作：多閱讀有收穫

感情：伴侶互動甜美

財運：虧損部位止血

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：客戶溝通順暢

感情：尊重彼此個性

財運：適應全球經濟

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：雙子

獅子座 ♌

工作：自然成功結緣

感情：解開彼此誤會

財運：套牢危機解除

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：天秤

射手座 ♐

工作：把名利放後面

感情：單身遇見桃花

財運：控制容易出錯

幸運色：黃色

貴人：射手

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

