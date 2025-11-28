11月28日星座運勢／獅子所有問題迎刃而解！ 單身射手桃花開
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：自信強人緣好
感情：增進友誼時機
財運：留心套牢陷阱
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：天蠍
雙子座 ♊
工作：績效有所提升
感情：行為表達忠心
財運：家用預算調整
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：處女
天秤座 ♎
工作：同事間有默契
感情：坦誠處理問題
財運：深入了解客戶
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：商業互動交流
感情：體現關愛之深
財運：記得保持彈性
幸運色：亮紅色
貴人：獅子
小人：射手
金牛座 ♉
工作：做好投資計劃
感情：多為對方著想
財運：規避投資風險
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：獅子
處女座 ♍
工作：事業大展長才
感情：接納對方缺點
財運：善用資本工具
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：態度決定一切
感情：打扮得宜加分
財運：留意危機處理
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：即將美夢成真
感情：培養共同興趣
財運：破財危機解除
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：多閱讀有收穫
感情：伴侶互動甜美
財運：虧損部位止血
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：客戶溝通順暢
感情：尊重彼此個性
財運：適應全球經濟
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：自然成功結緣
感情：解開彼此誤會
財運：套牢危機解除
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：天秤
射手座 ♐
工作：把名利放後面
感情：單身遇見桃花
財運：控制容易出錯
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
