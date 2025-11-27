「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

記者潘慧中／綜合報導

「億萬直播主」電豹女雪寶最近上節目透露，有次拍攝一個以「泡溫泉」為主題的專訪時，發生了一件尷尬意外，「10張有9張都露出來」，導致經紀人要一直喊卡幫忙協助調整。

▲雪寶受訪不小心頻頻走光。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



[廣告]請繼續往下閱讀...

由於要泡溫泉的關係，雪寶當天是以比基尼入鏡，自認個性大剌剌的她，「沒有任何的防護措施」，甚至忘記帶胸貼，加上拍攝當下所擺的動作都十分性感，結果她身體一動，「胸部會動來動去，比基尼也會動來動去。」

▲▼雪寶當天完全沒有防護措施。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



因此，雪寶拍攝期間一直遊走在危險的走光邊緣，「最後我那個照片，基本上10張有9張都露出來。」就算經紀人有緊急出面幫忙遮擋和調整，她也拍得十分驚險，「而且那天攝影團隊全都男生。我一直在調整，可能有露出來。」

▲雪寶透露攝影團隊全都是男生。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



照片中，可以看到雪寶當天至少換了兩套比基尼。第一套為墨綠色連身比基尼，上身以細繩支撐、胸型曲線明顯，腰間以金屬鏈條裝飾，整體剪裁大膽，展現強烈存在感。第二套則換上淡紫色綁帶比基尼，側邊的綁結設計，更增添她溫柔的浪漫氣息。

▲▼雪寶分享當天所拍的辣照。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

