「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」
趙露思也在喝「3款美顏茶」
香港大火！大咖歌神也是同地居民
「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！雪寶穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

記者潘慧中／綜合報導

「億萬直播主」電豹女雪寶最近上節目透露，有次拍攝一個以「泡溫泉」為主題的專訪時，發生了一件尷尬意外，「10張有9張都露出來」，導致經紀人要一直喊卡幫忙協助調整。

▲▼雪寶。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

▲雪寶受訪不小心頻頻走光。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

由於要泡溫泉的關係，雪寶當天是以比基尼入鏡，自認個性大剌剌的她，「沒有任何的防護措施」，甚至忘記帶胸貼，加上拍攝當下所擺的動作都十分性感，結果她身體一動，「胸部會動來動去，比基尼也會動來動去。」

▲▼雪寶。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

▲▼雪寶當天完全沒有防護措施。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

▲▼雪寶。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

因此，雪寶拍攝期間一直遊走在危險的走光邊緣，「最後我那個照片，基本上10張有9張都露出來。」就算經紀人有緊急出面幫忙遮擋和調整，她也拍得十分驚險，「而且那天攝影團隊全都男生。我一直在調整，可能有露出來。」

▲▼雪寶。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

▲雪寶透露攝影團隊全都是男生。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

照片中，可以看到雪寶當天至少換了兩套比基尼。第一套為墨綠色連身比基尼，上身以細繩支撐、胸型曲線明顯，腰間以金屬鏈條裝飾，整體剪裁大膽，展現強烈存在感。第二套則換上淡紫色綁帶比基尼，側邊的綁結設計，更增添她溫柔的浪漫氣息。

▲▼雪寶。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

▲▼雪寶分享當天所拍的辣照。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

▲▼雪寶。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

雪寶

陳怡蓉結婚9年迎「第8個孩子出生」　醫生尪48歲生日飛威尼斯約會

23小時前

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

22小時前

大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」　母淚：只有她理我

3小時前

香港大火「MAMA明天就開始」！3組藝人今早仍出國　網熱議是否取消

4小時前

女星抓包渣尪外遇親媽　「前夫離婚近況曝光」她嘆：自己種的因

13小時前

演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

4小時前

香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」　恐取消爆破火焰特效

3小時前

關穎鏡頭前「鼓勵理科太太多有砲友」　她笑：志不在那

15小時前

香港大火44死！大咖歌神也是同地居民　深夜痛心發聲：天佑香港

3小時前

曹寶兒嫁圈外男友1年「宣布懷孕」！　經紀公司發聲證實

12小時前

香港大火增至44死！　娛樂圈活動急取消延期…電視台騰空助災民

4小時前

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

58分鐘前

