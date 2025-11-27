仙俠劇《香蜜》7年翻拍短劇！製作方官宣…原作者打臉：完全不知道

記者陳芊秀／綜合報導

仙俠陸劇《香蜜沉沉燼如霜》由楊紫、鄧倫、羅雲熙、陳鈺琪等人主演，2018年播出時相當轟動，相隔7年宣布要改編短劇版。製作長劇版的製作人劉寧昨日（26）發文證實要重啟故事，然而小說原作者電線前一天剛否認陸網瘋傳《香蜜》翻拍短劇的消息，並表示「完全不知道」，引發熱議。

▲仙俠陸劇《香蜜沉沉燼如霜》製作方宣布翻拍短劇版。（圖／翻攝自微博）

製作人劉寧感性發文，稱《香蜜》是「我們所有人心中不能忘懷的一份精神電子食糧」，並宣布「情絲成燼，霜花盛開，再續六界情緣！這一次，我決定重啟這個故事。」貼文附上《香蜜》翻拍短劇版的相關資訊，當年長劇版的幕後團隊幾乎全員回歸，劉寧工作室擔任製作方與出品方，李玲再度擔任特效、造型指導，動作導演王海岐，而導演則是由當年執導長劇的朱銳斌，改為現在活躍短劇的導演陳未衾。

▲製作人劉寧官宣翻拍短劇。（圖／翻攝自微博）

最大爭議是原著小說作者「電線」日前才在網路上公開否認翻拍短劇的傳聞，直言此事「假的！至少，在我這裡，我完全不知道也沒有聽說這個消息」，更表示自己看到消息時也是一頭霧水，甚至連相關tag都沒聽過，並為此感到心累。作者與製作人說法不一，讓這部備受關注的重啟之作，尚未開拍就先陷入版權羅生門。

▲《香蜜》原作者日前曾打臉網傳翻拍短劇。（圖／翻攝自微博）

對於《香蜜》將拍短劇版，網友反應普遍不看好，甚至出現大量批評聲浪。許多粉絲湧入製作人留言區砲轟：「一輩子只有香蜜，想蹭想瘋了吧」、「原作者都不知道」、「演員沒吃香蜜一輩子，製片人吃了香蜜一輩子」、「吃相真難看」。同時也有人推薦短劇人氣演員演出，留言串出現何健麒、張翅、陳添祥等人名字。不少人質疑製作方在未取得原作者同意下就擅自宣布翻拍，留言「連版權都沒有你在幹嘛」、「沒版權就拍，支持被舉報被作者維權」。由於短劇頻頻發生著作權抄襲爭議，甚至導致作品下架，讓《香蜜》短劇版尚未開拍已經受到不少批評。

▲網友反應兩極。（圖／翻攝自微博）