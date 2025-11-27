香港大火增至44死！　娛樂圈活動急取消延期…電視台騰空助災民

記者陳芊秀／綜合報導

香港大埔社區大樓宏福苑昨日（26）發生五級火警，火勢延燒7棟大樓，截至27日凌晨6點的傷亡統計，死亡人數44人，其中一位是消防員，還有58人受傷，超過200人失聯，且火勢至今仍未能完全撲滅。全港陷入悲傷氣氛，娛樂圈活動也紛紛宣布延期、節目停播。

▲香港宏福苑大火直至27日凌晨仍未能完全撲滅，死亡人數累計44人。（圖／路透）

據港媒《香港01》報導，火警引發全港高度關注，眾多藝人協助轉發救援資訊。受事件影響，原定今天舉行的多項娛樂活動相繼宣布延期或取消，其中包括女星余詩曼原定出席尖沙咀的聖誕樹點燈活動宣布延期，明星夫妻檔陳家樂及連詩雅在銅鑼灣的聖誕點燈活動也延期，歌手JACE陳凱詠演唱會延後開售，容祖兒《動物方城市2》香港首映活動取消，另外「粵劇特朗普記者會」延期，以及舞蹈團45周年舞劇《武道》記者會部分內容取消。

▲容祖兒《動物方城市2》香港首映活動取消。（圖／翻攝自臉書）

▲余詩曼聖誕點燈活動宣布延期。（圖／翻攝自臉書）



除了活動延期，電視台節目也有調動。TVB昨日停播《阿姐看世界》並將《晚間新聞》提前至晚上10點30分播出。而亞洲電視正好位於大埔區，電視台表示已經騰出2樓、4樓作為災民避險場所，預計可容納150至200人，並呼籲有需要的機構聯絡他們。

▲亞洲電視騰空2樓、4樓作為災民避險場所。（圖／翻攝自臉書）