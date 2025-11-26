邰智源遭預言「恐中風」自嘲開地獄梗！　反致電關心羅時豐烏龍死訊

記者孟育民／台北報導

由麥卡貝網路電視製作的料理實境節目《真料理兩鍋論》於今（26日)舉辦發布記者會，邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵六位主持人一同出席，分享節目拍攝的幕後趣事。羅時豐爆料，先前去算命，對方預言邰智源未來會中風，邰智源則自嘲：「現在媒體都很快速，明天就被寫我中風，第三天我就火化了。」

▲邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵出席《真料理兩鍋論》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

邰智源被關心身體狀況，他也坦言才剛做完全身健康檢查，一切數值正常，只有膽固醇指數超標，「現在油膩的比較不敢吃，都快改吃素了，健康檢查都沒事，膽固醇高了一點，正常是180，我是200，最好要早點睡，我11點以前就睡了，我昨天錄太晚，8點多已經快去了！」一旁的黃鐙輝立馬補槍：「你要去的時候我一定會送你！」眾人大開地獄梗，全場笑翻。

▲邰智源注重養身。（圖／記者林敬旻攝）

而羅時豐去年被傳出兩次死訊，對於烏龍消息已經習慣，不過邰智源也忍不住吐嘈，當時還打給對方說：「你是不是死了，不是才要錄節目怎麼就死了，但死了誰接電話呢？」兩人雖是第一次合作，但默契實十足，羅時豐表示：「邰哥不但是個風趣幽默的好大哥，私下更是好玩又帶點專業嚴謹的老頑童！」

▲邰智源、羅時豐互動爆笑。（圖／記者林敬旻攝）

《真料理兩鍋論》每集節目提出不同的主題與考驗，主題橫跨各行各界，每道料理都深藏最真實的在地生活滋味。節目中主持人更分為兩組PK對決，主持軍團親自上山下海，找出最稀有食材、超強主廚及傳奇秘方與菜單。其邀請來自全台各地的實力主廚，更將親臨現場料理對決，由符合該集主題、來自各界不同領域的21位評審品評，每輪投票選出最強的主題套餐，節目將於12/20晚上八點於Hami Video首播；12/26同一時段在木曜4超玩YouTube頻道上架，每週同一時間更新上架。

