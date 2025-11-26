廉世彬遭韓國經紀人長期性騷　琳妲曝與韓援真實互動「看新聞才知情」

記者葉文正／台北報導

樂天啦啦隊韓援女神廉世彬被爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步，還傳出，黃姓經紀人藉喝酒為由就會直衝廉世彬房間，對此，身為樂天成員的琳妲與林穎樂，今天出席活動時表示：「相當驚訝，也不知道那個經紀人是誰！是看了新聞才知情。」

▲啦啦隊女神穎樂(右)與琳妲出席公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

樂天啦啦隊目前正值明年換約的關鍵時刻，但廉世彬卻在此時被爆出遭到韓國黃姓經紀人長期騷擾，並直衝廉世彬房間說要喝酒，種種行為令人髮指，廉世彬也因此要看身心科求助，球團今也發聲明表示會支持廉世彬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲琳妲捐出實戰球衣 。（圖／記者黃克翔攝）

而琳妲跟穎樂今天在參加活動時，也被問到廉世彬長期被騷擾的情況，但是琳妲跟穎樂則表示：「我們也不認識她的經紀人，平常因為英語不好，也比較少跟廉世彬溝通，就是簡單韓文打打招呼這樣，一起出國時，雖然比較難聊天，倒也是會帶他們玩台灣的遊戲，增進彼此的感情。」

▲兩人包裝小禮物給需要的小朋友 。（圖／記者黃克翔攝）

而琳妲也補充：「基本上這個所謂韓國經紀人，因為我們似乎沒有見過，所以也是看到新聞才知道有這個事情，在此之前一無所知。」

琳妲與穎樂也說，「今天活動是為了部分小朋友，因為某些因素，家庭不是這麼的完整，必須藉由公益團體送禮物給他們，那我們今天就是來參與這個有意義的活動，穎樂也認為，希望小朋友透過這個活動，知道自己被愛，被重視，兩人更捐出實戰球衣共襄盛舉，因為實戰球衣只有一件，希望能獲得球迷青睞，一起共襄盛舉。」