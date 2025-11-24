黃子佼和被害人全和解！　發聲認錯：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

記者孟育民／台北報導

藝人黃子佼因購買、持有兒少性影像，一審被判刑8月，目前全案仍在上訴審理中。黃子佼在二審期間已跟30名被害人和解，不過稍早他透過律師發出聲明，證實已與所有被害人完成和解，並再次表達悔意與道歉。

▲黃子佼和被害人全和解。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

根據律師提出的聲明，黃子佼表示：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有人下載就不會有人供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯悔悟，也祈求每個受害者原諒。」他也提到，訴訟過程讓被害人再度受到傷害，對此深表歉意。

律師進一步說明，因本案涉及兒少保護，被害人資料均受遮蔽，黃子佼無法主動接觸，能完成全數和解皆在法院協助下達成。過程中，被害人向法院表示，黃子佼與「遭誘騙拍攝影片」一事並無關聯，且他下載的影像多數為成年性影像。

被害人也向法院說明，黃子佼的涉案情節「被過度放大、渲染」，並強調其下載時間均在112年2月17日《兒少條例》第39條修法前，屬於法律明令禁止前的行為。他們認為，最應苛責的是不當網站的經營者、影片提供者，以及在修法後仍持續下載的人，而非黃子佼。

即便已獲諒解，黃子佼在聲明中表示，自己身為公眾人物本應以更高道德標準要求自我。他坦言，一時「愚蠢好奇」造成的後果深重，讓他失去深愛的妻女，也毀掉多年演藝事業。他承諾未來會持續自我警惕，「讓自己成為一個更好的人」。



