直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣團體TWICE連續兩天在高雄世運開唱，她們出道10年首次來到台灣，尤其是台灣女孩子瑜回故鄉，全場氣氛超感人。只是此趟來台，她們唱完後即返韓，子瑜也隨著大隊離開，她雖素顏戴著口罩，但被問到有唱得開心嗎，她還是親切地點點頭，好心情溢於言表。

▲▼子瑜走在後方，點頭表示「唱得很開心」。（圖／記者吳睿慈攝）



TWICE這趟來台短暫停留四天三夜，24日一早6點03分左右就現身小港機場返韓，只是時間頗早，成員們幾乎都素顏現身，子瑜也是包緊緊、戴著口罩，走在最後方，但被問到有唱得開心嗎？她點點頭，而定延則是陪她走在後方。

▲MOMO打扮帥氣現身。（圖／記者吳睿慈攝）



▲多賢親切揮揮手。（圖／記者吳睿慈攝）



小港機場早上4點半就有50多位粉絲在場等到，稍早接近送機時間，更是多達200位ONCE到場，粉絲送幾位團員離開，並大喊著「子瑜台北見」，為本次演唱畫下圓滿句點。

▲定延特地沒戴口罩現身。（圖／記者吳睿慈攝）

▲Sana返韓。（圖／記者吳睿慈攝）

TWICE出道10週年⾸次降臨⾼雄，從演唱會前夕，主辦單位Live Nation Taiwan 先⼤規模祭出巡迴快閃店及⼤規模城市造勢企劃拉開序幕，讓ONCE（官⽅歌迷名稱）從踏入城市的第⼀刻起，就能全⾯沈浸式感受在 TWICE 魅⼒中。

巡演帶來破天荒斥資打造360度全⽅位舞台，搭配舞台燈光及煙火帶來前所未有的震撼體驗，從新歌〈THIS IS FOR〉、⼗週年單曲〈ME+YOU〉到各團員個⼈舞台，再到歷年代表作〈Strategy〉、〈What Is Love?〉、〈FANCY〉誠意⼗⾜，整場演出 TWICE 唱跳實⼒

全開，帶來30多⾸歌曲超過兩個⼩時的封神演出，為樂迷獻上⼀場令⼈屏息的視覺與聽覺饗宴。接下來，她們將在3月回到大巨蛋開唱，且昨天加碼「多唱一天」，總共2天的台北演出，再度來到台灣與粉絲見面。