看「台灣測速照相地圖」比監獄密度高！陳為民108字撂重話：國恥

陳為民儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。他23日便在社群網站上傳一張「台灣的測速照相」地圖，密集程度讓他直呼奇怪，也立刻掀起網友的廣大討論。

▲陳為民看到這張台灣的測速照相地圖後，有感而發地發文。（圖／翻攝自Facebook／陳為民）



陳為民看到這張台灣的測速照相地圖後，他有感而發地說，「就奇了怪……跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器」，字裡行間流露出對現況的疑慮。

最讓陳為民感到不解的是，「竟然沒有一個民袋（民意代表）發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有。」不只這樣，他更以「像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有」形容沉默的程度，直批這些人「要不是共犯…就是根本不跟我們生活在一起」。

▲▼陳為民熱愛騎車。（圖／翻攝自Facebook／陳為民）



陳為民還在文中提到「深坑那件、花東那件」，對於其中涉入的說法或處理態度表達不信任，直指相關人士「公然說謊」！最後，他甚至以兩字重話作結：「國恥！」

陳為民臉書全文：

就奇了怪......

跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器、竟然沒有一個民袋發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有...... 深坑那件、花東那件...... 公然說謊！

這要不是共犯... 就是這些民袋根本不跟我們生活在一起。

國恥