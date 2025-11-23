邵庭遭冒名招生電商課程！　罕動怒「啟動法律程序」完整聲明曝光

記者孟育民／台北報導

女星邵庭近年淡出演藝圈，轉戰電商後被封為「電商女王」，外傳年收破 2.2 億。即便她在 2023 年宣布退出經營 6 年的電商平台，仍有大批死忠粉絲。然而昨（22日）她罕見大動作發出法律聲明，指出有不肖人士冒用她的名義宣稱「曾接受某老師電商課程輔導」、「是某課程學員」，甚至以此作為招生話術，已導致粉絲誤信並購買課程，嚴重損害她的名譽與權益。

▲邵庭遭冒名招生電商課程。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

聲明中強調，邵庭 從未參與任何電商課程，也未與任何講師、學院或平台有合作、授課或背書關係；任何聲稱她曾接受輔導、參與課程、或使用該課程教學內容者，通通屬不實資訊。工作室也點名，未經授權擅自使用邵庭的姓名、肖像或名義從事招生、推廣或商業行為，已構成對其名譽與商業信譽的侵害。

▲邵庭發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

邵庭工作室已正式啟動蒐證程序，若涉及不實廣告、虛偽宣傳、利用名人誘導交易或擾亂市場資訊等行為，將視情節向相關單位提出民事求償、名譽權侵害、妨害信用以及刑事告訴，強調「絕不寬貸」。並提醒粉絲提高警覺，如曾因不實宣傳購買課程，可將相關資訊提供至工作室協助處理。