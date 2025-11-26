11月26日星座運勢／天秤別急「財運逐步上升」 獅子是大家的開心果
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：創立新的公司
感情：一起編織美好
財運：客戶大量買進
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：射手
雙子座 ♊
工作：提高產能技術
感情：需要力量加持
財運：加班多財富多
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：好的創新思維
感情：細膩情感交流
財運：漸漸開始獲利
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：主管友善對待
感情：甜蜜濃厚的愛
財運：事情處理得當
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：獲得客戶回饋
感情：熱情洋溢歡樂
財運：前期投資回報
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：雙子
處女座 ♍
工作：與上級更友善
感情：感受對方關愛
財運：投資達成所願
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：更好的生產率
感情：真愛無怨無悔
財運：瞭解市場動態
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：克服艱深困境
感情：表現性情開朗
財運：消費有所節制
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：獲得職等晉升
感情：積極邀約見面
財運：財務收支平衡
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：獲得加薪福利
感情：尋覓內心真愛
財運：短線投資有賺
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：更好的決策力
感情：帶來快樂歡心
財運：投資實力增加
幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：同事互相幫忙
感情：輕鬆愉快相處
財運：買樂透有收穫
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
