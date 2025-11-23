吳婉君認了「結束孽緣」！半夜鬆口真實心聲：最近腦子不太好使

記者潘慧中／綜合報導

吳婉君6月曾被週刊爆料與3月鬧出家暴案的趙駿亞復合，雖然事後並未解釋實際情形，但她23日在社群網站坦言「結束孽緣」，並感謝朋友們在這段時間以來的陪伴。

▲吳婉君凌晨發文坦言「結束孽緣」。（圖／翻攝自Threads／cocco__wu）



吳婉君凌晨在Threads吐露真實心聲，她坦言結束一段孽緣後，才真正體會到「被照顧是多幸福的事」。她笑說自己彷彿回到「生活白癡的狀態」，在車上綁頭髮時，同事會幫忙擠髮膠、調整鏡子。

▲吳婉君深受工作夥伴和朋友們的照顧。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



不只這樣，連吳婉君在工作途中吃完便當，同事也會幫忙收拾，「還順便買了礦泉水」；甚至當吳婉君鑰匙掉了、手機忘在休息室時，同事也會默默撿起來幫忙收好。甚至當她因為急著回家，差點走錯月台時，同事也及時發現，讓她不至於上錯車。各種「被照顧」的瞬間，讓她深深感受到信任與依賴的重量。

▲▼吳婉君最近才真正體會到「被照顧是多幸福的事」。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



除了工作夥伴，吳婉君「珍貴互助會的好朋友」也一直在旁支持，朋友們都很會照顧人。過去的她總是努力照顧別人，但近期因為「腦子不太好使」，她非常感謝大家始終不厭其煩的照顧，「我真的很幸福誒，好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友、我的貴人。」

吳婉君Threads全文：



之前都很少出去，結束孽緣後，才深刻體會到 「被照顧」是多幸福的事，我彷彿回到生活白癡的狀態

我在車上綁頭髮我同事幫我擠髮膠；調鏡子，高鐵來送點心餅乾

他都幫我要了兩個（我是有很貪吃嗎？）

吃完便當，他收拾乾淨拿去丟掉還順便買了礦泉水

後來我鑰匙掉了 ，手機也忘在休息室。

他都就在我後面默默撿起，收好

我歸心似箭還差點走錯月台，還好同事發現，讓我們有及時回頭走上正確的道路

還有我珍貴互助會的好朋友，我的朋友們也都好會照顧人，以前我也都很努力照顧別人，但我最近腦子不太好使，謝謝你們不厭其煩一直照顧我

我真的很幸福誒

好感恩你們在我身邊

謝謝你們成為我的好朋友 我的貴人