台灣女CEO出國玩「踩空卡縫」受困半小時！他拿電鑽救人：皮都被磨掉了

岳啟儒是仲誼集團執行長，有「公關界女強人」之稱。沒想到，她22日在社群網站坦言於峇里島發生意外，因腳踩空跌入縫隙，導致膝蓋被洗石子地坪卡住動彈不得，受困約半小時期間，因石面粗糙造成「小腿兩側嚴重擦傷」，過程十分驚險。

▲岳啟儒不慎踩空。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）



回憶事發當下，岳啟儒表示在SPA館按摩後準備離開，想請服務人員協助與同事合照，「只是側身移動一步要跟他說怎麼框景」，沒想到突然踩空跌坐，「膝蓋就卡在兩塊石板之間」。但她最後發現地面並非石板，而是整座洗石子地坪，「不僅不能移動，表面有非常粗糙的小碎石顆粒」，導致她小腿兩側嚴重擦傷，「皮都被磨掉了。」

▲岳啟儒受困約半小時，傷勢嚴重。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）



岳啟儒表示因膝蓋被卡住，即便只是小幅度的移動，傷口就會再度被小碎石摩擦，引發劇痛。在腳還是無法拔出的情況下，服務人員甚至拿來電鑽準備破壞地面救援，但她擔心如此大動作的舉動會造成受傷面積更大。最後是在經理倒上精油潤滑後，她咬牙忍痛，「硬是轉動腿被卡住的角度，終於鬆動把腿拔出來了。」

▲岳啟儒咬牙接受清創。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）



脫困後，岳啟儒慶幸沒有傷到骨頭，但腿部擦傷嚴重。原欲前往診所就醫，外籍總經理則立即安排外診醫生到場，「醫生來後做了檢查，她說因為傷口很髒，幫我做清創清潔，當她拿著濕棉花在我傷口上擦拭，這是另一種生猛的痛。」

▲岳啟儒小腿兩側都被磨破皮。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）



此行遇上驚險意外，岳啟儒提醒所有旅人，「旅行要保意外險，遇到意外要冷靜，拍照錄影也是必須」，也提醒國外就醫要記得索取醫師證明。更令她慶幸的是，行程已接近尾聲，「該玩的都玩到了，小災抵大禍，平安回家最好！」

岳啟儒臉書全文：

同事問我腳踩空時有尖叫嗎？我說沒有，因為瞬間掉下去腳就卡住不能動，我其實是傻眼了。

來報告一下事情的始末：

在spa館做完spa用完餐準備離開時，想請服務人員幫我和同行的同事一起合照，我把手機交給他，只是側身移動一步要跟他說怎麼框景，沒想到我的腳就踩空踏入石板之間的空隙，瞬間跌坐下去，膝蓋就卡在兩塊石板之間。

服務人員們都擁了上來要扶我起來，但是我的腿被卡住動彈不得，原來地面不是石板，是整座的洗石子地坪，不僅不能移動，表面有非常粗糙的小碎石顆粒，導致我的小腿兩側嚴重擦傷，皮都被磨掉了，但是更可怕的是，當試著要把腿拔出來的每個微小移動，被卡住的膝蓋兩側皮膚傷口，就被接觸面的小碎石繼續摩擦，導致傷口非常痛，腳仍然卡在原本的位子，沒有任何進展。

工作人員拿了電鑽過來，準備要破壞地面救我，但我擔心這麼大的動作會造成我的腿受傷更大？這時經理在我腿上倒精油，讓我的腿和粗粒的石面潤滑，試試能不能和緩移動。卡住了半小時，我心裡想再這樣下去不行，萬一等到腿都腫起來後，更拔不出來，於是咬著牙忍著傷口持續著被刮傷的痛感，硬是轉動腿被卡住的角度，終於鬆動把腿拔出來了。

在現場驚呼下站起身來，我先微微走動看看，幸好還能移動步伐沒有傷到骨頭。但是腿的兩側傷口實在太大了，正請他們幫我叫車要去診所或醫院就醫，此時外國人總經理出現了，他提出直接請外診醫生來處理傷口，然後開放一個房間讓我可以躺著休息等醫生來。

醫生來後做了檢查，她說因為傷口很髒，幫我做清創清潔，當她拿著濕棉花在我傷口上擦拭，這是另一種生猛的痛。

要跟大家說的是，旅行要保意外險，遇到意外要冷靜，拍照錄影也是必須，為了後續醫療或保險需求也許會用到，在國外看醫生要開醫生證明文件。

還好隔天下午就要坐飛機回台，該玩的都玩到了，還好前一天晚上在Villa已經下水游泳，還好是按摩完才跌倒，不然不能按摩也虧大了。還好過程驚嚇但順利脫險，還好還好，我是樂觀看待事情的人。

我的峇里島驚魂記裡領先遊記率先出爐了，小災抵大禍，平安回家最好！

