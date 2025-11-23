TWICE世運高清官方照出爐！這幕超震撼　娜璉PO文「繁中文法」有講究

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團TWICE連續兩天在⾼雄世運主場館開唱，共吸引11萬⼈朝聖，巡演破天荒斥資打造360度全⽅位舞台，搭配舞台燈光及煙火帶來前所未有的震撼體驗，從新歌〈THIS IS FOR〉、⼗週年單曲〈ME+YOU〉到各團員個⼈舞台，再到歷年代表作〈Strategy〉、〈What Is Love?〉、〈FANCY〉誠意⼗⾜，整場演出 TWICE 唱跳實⼒全開，帶來30多首歌曲超過2個⼩時的封神演出，完美展現TWICE無可挑剔的舞台魅⼒。

《THIS IS FOR》以巡迴同名曲〈THIS IS FOR〉震撼揭幕，成員們隨著舞台緩緩升起，全場瞬間沸騰，尖叫聲此起彼落。緊接著 TWICE火⼒全開，帶來〈Strategy〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE〉、〈I CAN’T STOP ME〉等多⾸熱⾨歌曲，完美展現國際級天團的極致氣場，也完整體現出⼗年淬鍊⽽成的舞台能量與精準默契，為樂迷獻上⼀場令⼈屏息的視覺與聽覺饗宴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲TWICE世運高清官方照出爐。（圖／翻攝自TWICE IG）



成員也分別以中⽂向ONCE致意。接下來的個⼈舞台更讓ONCE情緒再度升溫，每位成員輪番帶來風格鮮明的個⼈之作，魅⼒各具特⾊，展現不同⾯貌的舞台實⼒與⾳樂才華。之後全員再度合體，以〈FANCY〉、〈What Is Love?〉、〈YES or YES〉、〈Dance The Night Away〉等破億收聽⾦曲持續掀起全場合唱。

到了演出尾聲，〈Feel Special〉、〈ONE SPARK〉將情緒推⾄最巔峰，璀璨⾼空煙火在 360 度舞台上綻放，燈光、LED 與應援燈海交織成⼀幅震撼視覺。安可曲環節中，除了⼗週年最新之作〈ME+YOU〉、〈Magical〉，TWICE更驚喜為⾼雄準備中⽂曲〈⽇不落〉掀起最終⾼潮，誠意滿滿、驚喜連連。今晚全場5.5萬名觀眾沉浸在TWICE超過兩⼩時的⾼⽔準演出中，燈海、合唱、尖叫聲層層堆疊，在滿滿的歡呼與感動中，為這場ONCE等待⼗年的超級⼤秀⾸⽇畫下完美句點。

▲娜璉繁中文法有講究 。（圖／翻攝自娜璉IG）



稍早，隊內大姐娜璉更以繁體字發文致謝，「高雄的ONCE們今天很謝謝你們，明天也要一起玩得開心喔。」下一張照片打著「明天見喔」，特別的是，她的中文文法「的」、「得」有區分清楚，也讓粉絲嗨喊「果然有子瑜就不一樣」、「是不是子瑜幫忙打」。