金馬／最佳新人男友是JADE成員嘟嘟！　馬士媛得獎後台隔空放閃

記者黃庠棻／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚於臺北流行音樂中心盛大登場。本屆頒獎嘉賓邀來國際大導演李安、日本影帝西島秀俊、金馬影帝張震；以及翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、謝盈萱、許瑋甯、劉冠廷等人。稍早頒發到最佳新演員，由《左撇子女孩》的馬士媛奪下。

▲金馬62最佳新演員馬士媛。（圖／記者攝影中心攝）

馬士媛分享演出《左撇子女孩》的契機，是導演鄒時擎透過Instagram找到她，當時還以為自己遇到詐騙集團，後來與對方聊天並錄製了兩次試鏡帶後，就決定要演出，如今透過本片奪得金馬62最佳新演員，她也直呼「演完這部片就決定要朝演員之路發展了」。

▲金馬62最佳新演員馬士媛。（圖／記者攝影中心攝）

事實上，馬士媛的男友是曾入圍過金曲獎最佳樂團的JADE成員嘟嘟，兩人已經交往4年多，她透露今天自己在妝髮的時候，男友就打電話給她給予支持、鼓勵，她也在採訪中隔空回應另一半，大方放送多給飛吻公開放閃。

▲金馬62最佳新演員馬士媛。（圖／記者攝影中心攝）

此外，馬士媛與JADE成員嘟嘟愛得大方，雖然在台上感謝男友時用「愛人」代替，但她直率地說道「因為大家都知道我的愛人是誰，所以不講也沒有關係」。至於金馬獎過後最想做的事情，馬士媛笑說「最想要睡覺，讓自己休息」。

▲馬士媛的男友是樂團JADE成員嘟嘟（右）。（圖／記者周宸亘攝）