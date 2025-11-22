金馬紅毯／曾敬驊「到底要誰當爸爸？」　他問藍葦華、姚淳耀：有用全力嗎？

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮在臺北流行音樂中心舉行，《我家的事》全家一起入圍，藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪，以及姚淳耀一起走上紅毯。前一天才在金馬午宴上演「搶子大戰」，曾敬驊被問到「到底要選誰當爸爸？」也給出搞笑答案。

▲《我家的事》導演潘客印、藍葦華、高伊玲、曾敬驊、姚淳耀、黃珮琪，等劇組成員一同走上紅毯。（圖／記者林敬旻攝）

曾敬驊在《我家的事》飾演藍葦華的兒子，剛好他拍照時，藍葦華剛剛受訪結束，看著台上的「兒子」大喊：「帥！」旁人也起鬨「爸爸在這邊！」這時黃鐙輝卻指著身邊的姚淳耀說：「爸爸在這邊啦！」藍葦華則回嗆：「洗咧靠！」兩個爸爸的戰爭意外成為亮點。

▲《我家的事》曾敬驊。（圖／記者林敬旻攝）

典禮紅毯上，曾敬驊被問到「到底要選誰當爸爸？」，他搞笑先問藍葦華說：「你有用盡全力嗎？」然後轉頭又問姚淳耀：「你有用盡全力嗎？」最後再和兩個爸爸一起擁抱，場面幽默又溫馨。

▲《我家的事》藍葦華。（圖／記者林敬旻攝）

《我家的事》導演潘客印在頒獎前一天深夜，感性表示，當金馬結束後，這個大家庭也真的要解散了，並自彈自唱一段影片送給團隊。曾敬驊說：「我昨天半夜看到那個影片就哭了。」也因為潘客印近日摔傷骨折，演員們也說好，要是導演得獎，大家要一起抬他上去。

▲《我家的事》黃珮琪。（圖／記者林敬旻攝）

而飾演姊姊的黃珮琪，其實是模特兒出身，被問到是否有傳授走台步技巧，她笑說：「我之前有教過曾敬驊。」曾敬驊卻說：「啊！但我剛剛忘記（那樣）走了！」他們一家也超有默契，沒講好卻都穿西裝出席。

▲《我家的事》高伊玲。（圖／記者林敬旻攝）