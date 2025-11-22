柯佳嬿被問「裝瞎嗎」反應曝光！《太陽》曾敬驊合體李沐塞爆南港

記者黃庠棻／台北報導

影集《如果我不曾見過太陽》一部曲上線後獲得熱烈迴響，於昨（21）日舉行「聖誕約定同樂會」，邀請主演群與粉絲玩互動問答遊戲，現場氣氛熱烈。活動結束後主演群們更至ATT 4 FUN與主題限定裝置，及台北101上點亮的專屬告白金句合影，現場聚集眾多粉絲一睹明星風采。

▲《如果我不曾見過太陽》演員齊聚與粉絲同樂。（圖／Netflix提供）

今（22）日也釋出《如果我不曾見過太陽》二部曲主預告，柯佳嬿飾演的神秘視障女子「夏天晴」將扮演故事關鍵角色，為何她手上有著與江曉彤（李沐飾）同樣的蝴蝶刺青？重重謎團將隨劇情推演一一揭曉。

《如果我不曾見過太陽》舉辦「聖誕約定同樂會」，製作人麻怡婷、編導簡奇峯、編劇林欣慧與演員曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田21日晚間現身南港 Lalaport，吸引超過650名粉絲到場支持。因飾演反派而被網友「恨到不行」的石知田上台第一句話便道歉「先跟大家說聲對不起。」引來現場爆笑。

在粉絲問答環節，石知田提到自己為揣摩角色歐陽悌大量閱讀變態心理與自戀人格相關資料「我蠻相信歐陽做的都是為了要填補他心裡很大的洞，在這立基點，我覺得他會做這些事是合理的。」姚淳耀特地保留劇中角色K哥髮型現身，表示角色已有鮮明個性，自己僅加入當時的流行語「超ㄅㄧㄤˋ的」讓角色更討喜。

程予希則透露角色芸蓁在二部曲的情感更複雜「某種程度上她一直在守護心中的那束光。」並開玩笑說「二部曲就看芸蓁渣不渣。」有趣的是，問題中突然投影出曾敬驊本人帳號的靈魂提問「拍戲拍到一半變胖怎麼辦？」惹得全場大笑。

曾敬驊先辯稱「帳號被盜」，隨後承認是他自己偷投稿的問題沒錯，更自爆拍戲時確實會偷吃宵夜。談到二部曲劇情，粉絲提問「天晴是不是裝瞎？」讓柯佳嬿笑說「我以為你們要說天晴是不是瞎妹。」她表示若從角色角度聽到這問題應會覺得不被尊重，真相要等劇情揭曉。

接著演員以「愛心（Yes）/骷髏（No）」牌互動讓所有現場觀眾看每個演員和粉絲覺得是「浪漫還是有毒」，被問到「公開求婚是浪漫還是可怕？」全場只有曾敬驊舉起愛心牌（浪漫），他笑說「我覺得是浪漫的，對方做這件事會很感動，我自己是不會做。」

粉絲挑戰答題同樣熱鬧，程予希的題目是「人生重大消息最想第一時間告訴誰」，她揭曉答案一定是好朋友，並提到自己的三位摯友，包括藝人宇宙林思宇與嚴正嵐；石知田談到現實中的自己學生時期在跳街舞，不是很喜歡上課，常被老師盯，但他其實是台大學霸，笑說當年能考上好學校，是因為女友帶他報全科班，直言「我是一個需要被push的人」。

二部曲預告從柯佳嬿飾演的神秘視障女子「夏天晴」，向李壬曜（曾敬驊飾）輕聲詢問「你還記得自己上一次許願是什麼時候嗎？」開場。在一部曲尾聲，李壬曜偶然遇見夏天晴，除了強烈的熟悉感，更令他震驚的，是她手指上那枚與江曉彤一模一樣的蝴蝶刺青，也讓他忍不住試探。

兩人之間逐漸產生不可言說的吸引，日復一日的相處也讓感情悄悄萌芽，更被姚淳耀飾演的K哥質問是否是將夏天晴當成了江曉彤的「替身」，令李壬曜內心混亂不已。

而一部曲過後江曉彤的生死成謎，以歐陽悌（石知田飾）為首的反派學生多年後重聚，面對自己犯下的大錯，歐陽悌也毫不示弱。李壬曜彷彿活在無盡黑暗的地獄，內心逐步被逼到失控邊緣，也埋下日後成為「暴雨殺人魔」的危險因子，不禁自嘲「可能我本來就是個人渣吧。」

預告最後一句「如果注定不見天日，我們只能飛蛾撲火」，彷彿點出所有角色的宿命，也為觀眾留下巨大餘韻與無限想像。《如果我不曾見過太陽》一部曲已於2025年11月13日Netflix全球獨家上線熱播中，二部曲將於12月11日與觀眾見面。