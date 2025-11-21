玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星玉澤演日前在台北出席活動時，自爆即將在台灣待很長一段時間，他透露是為了拍攝而來，而他確實近日頻繁在台中被拍到蹤跡，不時會出現在脆上，親民又入境隨俗的打扮獲得很多討論，怎料，他疑似遭到騷擾，稍早在脆首度發文，「千萬別偷拍我」，特地用繁體中文警告大批網友。

▲▼玉澤演向來和善，但21日罕見撂重話「別偷拍我」。（圖／翻攝自玉澤演IG、脆）



玉澤演這段在台中短暫定居的日子，他經常在IG釋出日常照，走遍各個小角落，行程比本地人還有看頭，引起大批粉絲朝聖。怎料，他疑似在台遭到騷擾，21日在脆上首度發文「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，發文還用繁體中文，警告大批網友。

玉澤演近來在台中工作，他經常趁空到處旅遊，每走到一個地方都會有捕獲文，他11月也曾更新IG照片，滿滿台中街景照片，相當享受個人街景，大批粉絲留言「全台中是剩我沒遇到你了嗎」、「好想巧遇」、「比我還會玩台中」。

▲玉澤演近期在台中居住 。（圖／翻攝自玉澤演IG）



怎料，他在享受台中假日之逾，還是被頻頻騷擾，21日突然發文撂重話，也讓粉絲尷尬表示「本尊都出來喊話了，拜託不要一直偷拍他」、「讓澤演第一則脆就發這個，丟不丟臉啊？」、「請遇到的人自重」、「台灣人丟臉到本人來脆發文警告」、「沒想到歐巴第一篇文會是這個」。