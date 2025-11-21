曾敬驊《太陽》操控「額頭青筋」親曝內幕！遭姚淳耀狠打意外受傷

記者黃庠棻／台北報導

校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》由《想見你》金獎團隊打造，上線之後在網路上討論度熱烈，今（21）日曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、石知田、姚淳耀與製作人麻怡婷、導演蔣繼正、編導簡奇峯、編劇林欣慧一同出席二部曲訪問。

▲姚淳耀（左起）、江齊、柯佳嬿、曾敬驊、李沐、程予希、石知田出席《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

《如果我不曾見過太陽》一部曲在13號正式上線，近期登上Netflix排行榜第一名，其中男主角曾敬驊飾演的「暴雨殺人魔」李壬曜堪稱「全劇最慘」，一場在監獄中與馬志翔面會的戲碼，他額頭上的青筋操控自如，引起大批網友熱議。

曾敬驊被問到網友熱議的「青筋演技」，坦言對戲的馬志翔有給予他衝擊性的感覺，所以自然而然地就有那一幕發生，他也表示「體脂率要控制才能控制青筋」，為了演出受刑人他刻意為角色變瘦，當時瘦到65公斤，現在則已恢復到72公斤。

不僅如此，曾敬驊與姚淳耀在《如果我不曾見過太陽》也有許多對手戲，被大讚「覺得敬驊在拍攝時，都用生命在演戲」。有一幕，姚淳耀拿了球棒用力打了曾敬驊一下，編導簡奇峯透露「是來真的」，只是劇組把道具換成軟棒，但曾敬驊在倒下後不慎撞倒攝影機，意外多了小小的擦傷。

