陸選秀黑暗內幕「10年遭限制綑綁」！　李怡霖親爆經歷

記者張筱涵／綜合報導

馬來西亞女歌手李怡霖（Elaine）近日爆料，自己過去受邀參加中國多檔大型歌唱選秀節目，原本一路闖關晉級到第四輪，眼看就要正式登上節目舞台，卻在最後一刻因節目要求簽下「至少10年的超長合約」當場卻步，最終忍痛放棄比賽資格，揭開外界少見的選秀黑幕。

▲李怡霖。（圖／翻攝自Instagram／elaine.lee9）



據《中國報》報導，李怡霖是2014年《Astro新秀歌唱大賽》季軍，近期推出全新單曲〈就這樣〉，20日受訪談到創作故事，卻意外透露自己過去參加中國選秀節目時的震撼經驗。她坦言，當時收到像是《中國夢之聲》、《中國好聲音》的邀請，一路過關斬將，闖到第四關。

然而就在準備正式加入節目之際，製作單位突然開出苛刻條件，要求選手簽下至少10年的長期合約，從演藝活動到未來發展均由公司全面掌控。李怡霖表示「我真的嚇到！10年實在太久了，我又不是年輕人，不想被綁這麼久」，她無奈笑說，因身不由己，最後只好選擇放棄。

這段經歷讓不少聽聞的媒體大吃一驚，也讓外界再次關注中國選秀節目背後的嚴苛制度與潛規則。李怡霖也語帶保留表示：「這類節目要闖的關卡很多，真正能走到最後的人其實不多。」

重新回到樂壇後，李怡霖投入大量心力在作品上，甚至砸下5位數預算飛往韓國取景拍攝MV，回顧出道11年，她感性表示：「我最想謝謝自己一路堅持，沒有放棄。」今年滿35歲的也被問及是否考慮參加《Astro 經典名曲歌唱大賽》，她笑說其實早在今年生日後就收到邀請，「當時沒計畫參加，但現在想想，好像也不妨一試，明年可能會報名。」

李怡霖也關注相隔 10 年重啟的《新秀崛起吧！》，特別稱讚曾合作過音樂劇的葉曉恩與黃得升（Danson），並鼓勵師弟妹：「盡量發揮自己的優點，不管是技巧、情感、演繹方式，全方位展現自己，放開來好好享受舞台！」