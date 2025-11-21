金宇彬申敏兒10年童話愛情大回顧！不離棄抗癌2年　甜認：最常說我愛你

記者田暐瑋／綜合報導

韓星金宇彬與申敏兒攜手走過10年愛情長跑，20日宣布結婚喜訊，兩人於2015年因合作廣告結緣，歷經金宇彬抗癌低潮，申敏兒始終陪伴在側，用堅定的愛成為他最強後盾，他事後受訪時也甜蜜透露，維持愛情的秘訣就是常常向對方說出「我愛你」，《ETtoday》整理了小倆口的10年戀愛史，一起回顧這段媲美童話的愛情故事。

▲金宇彬申敏兒。（圖／翻攝自IG）



2015年初：金宇彬與申敏兒因合作服飾品牌的廣告而相識，數月後開始交往。

2015年7月：雙方正式公開戀情，承認交往，展開姊弟戀，兩人相差5歲。

2017年：金宇彬確診鼻咽癌暫時退出演藝圈，申敏兒減少工作，無微不至陪伴支持他抗癌。

2019年：金宇彬抗癌成功並回歸演藝圈，兩人感情持續穩定。

2015至2025年間：兩人感情低調且深厚，經常被拍到海外旅遊約會互動甜蜜，成為韓國娛樂圈模範情侶。

2025年11月19日：金宇彬正式透過手寫信公開結婚消息。

2025年12月20日：金宇彬申敏兒將在首爾舉行非公開婚禮，婚禮僅邀請家人與親友。

▲金宇彬申敏兒懶人包。（圖／記者田暐瑋製表）