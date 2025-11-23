11月23日星座運勢／金牛高機率「路上撿到錢」 水瓶座伴侶是大依靠
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：與人分享喜樂
感情：伴侶成為依靠
財運：積極掌握財富
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：處女
雙子座 ♊
工作：事業穩紮穩打
感情：認同家人眼光
財運：研究股票新聞
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：業務收穫良多
感情：準備安定生活
財運：有效管理財務
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：職場受人賞識
感情：放下私人愛好
財運：投資理智獲利
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：取得合作契約
感情：可以自己做主
財運：意外撿到錢財
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：得到同事認同
感情：詢問家人意見
財運：買賣房產獲利
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：長官願意提拔
感情：調整相處進度
財運：小額投資穩固
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：千里馬遇伯樂
感情：安定伴侶情緒
財運：用心規劃投資
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：做事謙虛婉轉
感情：準備前進出發
財運：財富貴人相助
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：射手
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：促進學習成長
感情：默契心有所屬
財運：計畫不易波動
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：聯繫合作客戶
感情：兩人相處自在
財運：偏財意外獲利
幸運色：白色
貴人：處女
小人：天秤
射手座 ♐
工作：專心學習工作
感情：家人齊心祝福
財運：謹慎投資理財
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響