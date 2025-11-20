狂賣60億！張鈞甯、柯汶利「情侶檔聯手」 《默殺》回歸台灣大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

由導演柯汶利與張鈞甯情侶檔聯手，王傳君、金士傑、吳鎮宇等實力派黃金卡司主演的懸疑驚悚電影《默殺》，正式宣布將於12月5日在台上映。去年《默殺：無聲之地》在台上映時引發熱烈討論，這次「陸版」更是全面升級戲劇張力重磅回歸。

▲《默殺》張鈞甯在電影中飾演對保護女兒異常偏執的李涵。（圖／鴻聯國際提供）

前導預告中直接聚焦校園霸凌與暴力議題，張鈞甯飾演壓抑而崩潰的母親李涵，情感爆發的演技震撼人心。她在片中呈現出與以往溫柔女神形象截然不同的一面，為角色注入層層矛盾與痛苦的情感厚度，令人高度地期待不同的角色呈現。

值得一提的是，剛以華語片《春樹》榮獲第38屆東京國際電影節最佳男演員的王傳君，也在片中挑戰陰鬱又神祕的校工角色，兩人之間張對峙的戲碼與飛車追逐場面，驚心動魄、火花四射。

而在同步曝光的定檔海報中，陰暗深沉的色調籠罩整體畫面，一把重槌懸立於被繩索束縛的張鈞甯、王傳君、吳鎮宇等人上方，宛如懸而未落的審判。眾人神情痛苦掙扎，眼神中藏著壓抑與無言的恐懼，象徵著他們被困於真相與謊言之間，無處可逃的命運。

▲《默殺》王傳君在電影中飾演戰陰鬱又神祕的校工林在福。（圖／鴻聯國際提供）

與此呼應的預告片節奏緊湊，氣氛如同被逐漸收緊的繩索般令人窒息。李涵撕心裂肺的呼喊震碎了片刻的沉默，撼動觀眾心底最深的恐懼與同情，也揭示出電影所欲傳達的核心命題——有時，沉默比惡行更可怕。當所有人選擇視而不見、噤聲不語，暴力與謊言便在陰影中滋長，最終吞噬了無辜與良知。《默殺》透過極具壓迫感的畫面語言與心理張力，逼迫觀眾直視那些不願被看見的黑暗角落。

《默殺》自上映以來橫掃全球票房，累積突破60億新台幣，並榮獲第12屆紐西蘭亞太影展最佳電影、最佳導演、最佳女主角三項大獎。同時在第37屆東京國際電影節中國電影週金鶴獎再奪最佳女主角與新銳導演殊榮，口碑佳評不斷。實力派卡司火力全開，層層揭露人性暗面。《默殺》將於12月5日全台正式上映。