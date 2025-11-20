ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金宇彬、申敏兒相伴走過「2年抗癌黑暗期」
一周氣溫圖出爐
賓賓哥點名圤智雨「假冒家長檢舉」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

四葉草 吳建豪 楊又穎 林鴒 應采兒 陳小春 光熙 太陽

許瑋甯甜揭邱澤求婚細節　「當爸眼神充滿星星」她讚：我的隊友

記者王靖淳／綜合報導

女星許瑋甯和邱澤2021年結婚，今年8月平安生下兒子，昨（19）日更驚喜宣布將在本月28日舉辦婚宴，消息一出立刻掀起熱烈討論。值得一提的是，許瑋甯最近受邀錄製王偉忠節目《欸！我說到哪裡了？》專訪，並在過程中大方分享與邱澤的戀愛細節，引發熱議。

▲邱澤、許瑋甯婚紗照。（圖／夏朵創意行銷提供）

▲邱澤、許瑋甯婚紗照。（圖／夏朵創意行銷提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許瑋甯分享與邱澤的相處細節，面對王偉忠好奇老公看起來話不多，許瑋甯笑稱：「家裡面，私底下蠻能聊的」，更形容兩人是不講則已，一講驚人。在被問到邱澤是如何求婚時，許瑋甯坦言，過程沒有外界想像的大排場，而是很直接的。

許瑋甯透露，兩人當時覺得「差不多可以了然後就去結了」，雖然事後有補了一個簡單的儀式，且邱澤也有下跪，但對於身為演員的她來說，這種淺淺的過反而更自在。而真正讓她決定嫁給邱澤的關鍵，是因為她在邱澤身上，看到了責任以及覺得對方是自己的隊友，這份踏實感正是她嚮往的愛情。

▲▼許瑋甯。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網 i like radio）

▲許瑋甯接受王偉忠的專訪。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網 i like radio）

此外，許瑋甯分享邱澤在婚後的轉變。她表示，在認識邱澤後，才發現他是個自律、謹慎的人。她更感性地透露，邱澤在當爸爸之後變得很溫柔，給孩子的愛是滿出來的，「眼睛就是隨時隨地都充滿星星的感覺。」當被王偉忠問到「會再生第二個嗎？」許瑋甯則大方回應：「希望囉！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

許瑋甯邱澤懷孕結婚

推薦閱讀

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

11小時前

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

8小時前

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

9小時前

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

6小時前

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

22小時前

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

10小時前

邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

22小時前

王俐人自助吧打包遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

王俐人自助吧打包遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

2小時前

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

11/19 17:40

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

11/18 23:54

身家10億女星離婚2年！　突拋震撼彈「再嫁前夫」根本八點檔

身家10億女星離婚2年！　突拋震撼彈「再嫁前夫」根本八點檔

6小時前

賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

7小時前

熱門影音

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」
湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷

陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
《眾生相》保護級預告

《眾生相》保護級預告

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

看更多

鍾欣凌訪問中想上廁所　陳意涵:哭一哭就不想尿了

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

14分鐘前0

一隻阿圓除刺青「聞到烤肉味」　揭內心轉變：只要是自己都喜歡

1小時前20

《大學生》海產捐肝救父明出院　心疼媽顧到感冒：平安健康太重要

1小時前20

許瑋甯甜揭邱澤求婚細節　「當爸眼神充滿星星」她讚：我的隊友

2小時前1832

王俐人自助吧打包遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

3小時前10

神劇《模範計程車3》回來了！李帝勳劇透車子升級　表藝珍剪激短髮

3小時前20

女王中島美嘉是貓奴！回家先吸貓　找台灣記者求救：該怎裝監視器

3小時前10

六月腳傷認「當廢人3星期」　體重多2公斤崩潰：增重躺著就可以

3小時前51

日女星節目談「首相高市早苗」慘遭炎上！　網轟：至少要做功課

3小時前10

阮經天為新片推掉所有戲約！　曾敬驊「沒水沒電」斷聯躲深山生活

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿工作全無「SWAG出手了」！
    11小時前10496
  2. 粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG
    8小時前4428
  3. Sandy主持外景大遲到！
    9小時前1610
  4. 快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」
    6小時前78
  5. 青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人
    22小時前368
  6. 前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻擁抱」小16歲絕美網紅
    10小時前206
  7. 邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」
    22小時前166
  8. 王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家
    2小時前3028
  9. 籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議
    11/19 17:40812
  10. 最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了
    11/18 23:5483
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合