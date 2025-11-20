許瑋甯甜揭邱澤求婚細節　「當爸眼神充滿星星」她讚：我的隊友

記者王靖淳／綜合報導

女星許瑋甯和邱澤2021年結婚，今年8月平安生下兒子，昨（19）日更驚喜宣布將在本月28日舉辦婚宴，消息一出立刻掀起熱烈討論。值得一提的是，許瑋甯最近受邀錄製王偉忠節目《欸！我說到哪裡了？》專訪，並在過程中大方分享與邱澤的戀愛細節，引發熱議。

▲邱澤、許瑋甯婚紗照。（圖／夏朵創意行銷提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許瑋甯分享與邱澤的相處細節，面對王偉忠好奇老公看起來話不多，許瑋甯笑稱：「家裡面，私底下蠻能聊的」，更形容兩人是不講則已，一講驚人。在被問到邱澤是如何求婚時，許瑋甯坦言，過程沒有外界想像的大排場，而是很直接的。

許瑋甯透露，兩人當時覺得「差不多可以了然後就去結了」，雖然事後有補了一個簡單的儀式，且邱澤也有下跪，但對於身為演員的她來說，這種淺淺的過反而更自在。而真正讓她決定嫁給邱澤的關鍵，是因為她在邱澤身上，看到了責任以及覺得對方是自己的隊友，這份踏實感正是她嚮往的愛情。

▲許瑋甯接受王偉忠的專訪。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網 i like radio）

此外，許瑋甯分享邱澤在婚後的轉變。她表示，在認識邱澤後，才發現他是個自律、謹慎的人。她更感性地透露，邱澤在當爸爸之後變得很溫柔，給孩子的愛是滿出來的，「眼睛就是隨時隨地都充滿星星的感覺。」當被王偉忠問到「會再生第二個嗎？」許瑋甯則大方回應：「希望囉！」