鮪魚墾丁潛水脫了！比基尼「根本包不住超兇上圍」真實身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

鮪魚（徐瑋吟）儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。她19日便在社群網站上傳一系列前往墾丁潛水的照片，潛水衣底下的比基尼穿搭超火辣，至今已吸引上千人朝聖按讚！

▲鮪魚解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）



照片中，可以看到鮪魚潛水衣裡面身穿黑白條紋比基尼，搭配高腰黑色泳褲，窈窕曲線全被看光光。她手中拿著潛水裝備，散發出健康陽光的魅力。

▲鮪魚辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）



鮪魚透露，這是今年最後一次潛水。回顧跨年時曾許下願望，「要好好生活、好好感受生命的流動，不再被社群綁架」，因此，她今年花了更多時間與自己相處，「不像過往總是分享穿搭、分享日常」，但她也感謝粉絲的陪伴，「那些還在的人讓我感到暖心。」

▲鮪魚穿上潛水衣。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）



談到此次的潛水經驗，有鑑於夾擊在兩次颱風之間，鮪魚無法去更遠的潛點，她和夥伴們只能在灣內活動，「練練中性浮力、水中倒立，最深也不過21.1m 但追了4隻海龜也算是有樂子。」11月雖然偏冷，卻依然不減她下潛的熱情，「喜歡這樣的自己。」