金宇彬親筆信發聲：是的，我要結婚了！　告白申敏兒攜手共組家庭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神金宇彬於20日宣布結婚，他先透過經紀公司發聲，稍早也同步在官咖寫出對粉絲的心意，親筆致謝：「是的，我要結婚了。」親自向最重要的粉絲宣布喜訊，並承諾「很快就會再和大家問候，一直都很感謝大家。」

▲金宇彬親筆發聲「是的，我要結婚了」。（圖／翻攝自金宇彬IG)



金宇彬稍早在官咖發文，貼上親筆信件與粉絲親自報告婚訊，「大家好，我是金宇彬，大家都有過得好嗎？天氣突然變冷了，大家要穿得暖，要小心不要感冒」，感謝粉絲一直以來給予的支持，「總是為還是有不足部分的我應援、給予愛意， 所以我想要最先向粉絲報告這個消息，於是就這樣寫下了文字。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

親筆信件文字簡潔有力，金宇彬寫下：「是的，我要結婚了！」他告白女友申敏兒，「我想要與長久時間一直在身邊的那位戀人，一起共組家庭，希望我們一起邁向的道路更溫暖，希望大家可以給予我應援。」

▲申敏兒與金宇彬愛情長跑10年左右 。（圖／翻攝自申敏兒IG）



最後，金宇彬不忘叮嚀粉絲「待我們再次見面的時間，希望大家要一直健健康康、幸幸福福地生活著，很快就會再和大家問候，一直都很感謝大家。」