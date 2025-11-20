ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金宇彬、申敏兒相伴走過「2年抗癌黑暗期」
最美情侶！細數金宇彬、申敏兒10年甜蜜　相伴走過「2年抗癌黑暗期」

記者張筱涵／綜合報導

金宇彬與申敏兒今（20日）正式宣布結婚，兩人將於12月20日在首爾舉辦非公開婚禮，邁入人生新階段。這段歷經10年的戀情，從相知、相伴到共同走過抗癌低潮，如今終於迎來最幸福的結果。

外送稿用　▲▼金宇彬　申敏兒。（圖／翻攝自Instagram／illusomina、____kimwoobin）

▲金宇彬和申敏兒將在12月20日結婚。（圖／翻攝自Instagram／illusomina、____kimwoobin）

金宇彬親筆信公布喜訊：想最先告訴粉絲「我結婚了」

金宇彬20日在官方粉絲團以親筆信宣布結婚消息，他誠摯表示：「今天想最先把消息告訴一直給我愛與支持的大家。是的，我要結婚了。」他提到，自己決定與「長時間陪在身邊的那位」攜手走進新人生，也感謝粉絲一路以來的支持，希望能得到大家的祝福。

所屬公司AM Entertainment也證實了喜訊，透露金宇彬和申敏兒以多年穩定的感情與深厚信任為基礎，決定成為彼此的終身伴侶，婚禮將僅邀請雙方家屬與親友低調舉行。

▲▼金宇彬。（圖／翻攝自韓網）

▲金宇彬親筆信。（圖／翻攝自韓網）

從廣告結緣到患難相伴，10年戀情堅定不移

金宇彬與申敏兒在2015年拍攝廣告相識，相處後逐漸萌生情愫，同年大方認愛。戀情公開後，他們從未刻意高調，但多次被捕捉在世界各地約會，從巴黎街邊喝咖啡、峇里島旅行，到日本穿著同款情侶外套拍照，甜蜜自然、毫不做作。

讓外界更動容的是，金宇彬2017年在事業巔峰卻罹患鼻咽癌，必須全面停工接受治療。當時申敏兒第一時間透過公司傳達：「正在幫助宇彬好好接受治療。」這份不離不棄的陪伴，陪他撐過艱難療程，也讓兩人的感情更加堅定。

▲▼金宇彬 申敏兒。（圖／翻攝自韓網）

▲金宇彬和申敏兒2015年合作廣告相識。（圖／翻攝自韓網）

抗癌後重返演藝圈，「日常就是最珍貴的幸福」

經歷35次放射線治療與長期藥物治療後，金宇彬於2019年回歸。他坦言那段時間深刻體悟：「你以為理所當然的日常，其實並非理所當然。」他寫「感謝日記」、珍惜每一個能正常生活的瞬間，也更懂得照顧自己。

回到片場時，工作人員用掌聲迎接，金宇彬說當下「想哭又感動」，康復後積極拍戲，從《我們的藍調時光》到《外星＋人》、《末日騎士》，重拾演員身分的熱情。而申敏兒也時常低調送咖啡車應援，兩人默契十足。

▲申敏兒送給金宇彬的咖啡車應援。（圖／翻攝自韓網）

▲申敏兒送給金宇彬的咖啡車應援。（圖／翻攝自韓網）

▲金宇彬、申敏兒近來獲得休假期。（圖／翻攝自金宇彬、申敏兒IG）

▲金宇彬和申敏兒雖不會曬同框閃照，但都能從背景和穿著發現是約會時的「男、女友視角照」。（圖／翻攝自金宇彬、申敏兒IG）

日常中的愛更動人　低調甜蜜羨煞粉絲

戀愛10年，金宇彬和申敏兒鮮少公開放閃，但私下每次約會都是大方零遮掩，每一次被民眾遇見，都是真實的幸福畫面。像是曾被遇到耐心陪女方逛街、在一旁低頭滑手機等待，兩人到佛誕日活動時親切與民眾聊天，毫無明星包袱，偶爾在社群互按讚默默放閃。這對情侶始終用最自然的方式相愛，也讓粉絲多年來大讚他們是「韓圈最值得期待結婚的情侶」，如今，這段愛情終於迎來美好結果。

▲金宇彬、申敏兒逛街被目擊。（圖／翻攝自韓網）

▲▼金宇彬和申敏兒約會常被巧遇。（圖／翻攝自韓網、新浪娛樂微博）

▲金宇彬申敏兒。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

長跑10年將在12月20日結婚，獲全韓網祝福

AM Entertainment透露，兩人婚後將繼續以演員身分活動，不會影響工作。韓網上遍布祝福聲音，「希望兩位的家庭幸福健康又美滿」、「真的真的太恭喜了！兩位真的非常速配，希望你們能夠幸福長長久久」、「我為什麼一直落淚呢，我比想像中還要喜歡這對情侶啊！真的真的非常恭喜嗚嗚嗚嗚」。

金宇彬申敏兒

