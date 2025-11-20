《動物方城市2》大陸配音陣容翻車！4明星惹網怒：零個人想看你們

記者陳芊秀／綜合報導

迪士尼動畫電影《動物方城市2》即將於11月26日上映，該片被全球影迷期待9年之久，中國大陸也同步上映。然而當地中文配音找來4位人氣明星擔任幕後配音，卻引發負評，導致電影「想看數」明顯下降，陸網憤怒留言「零個人想看你們」。

▲全球影迷等9年！《動物方城市2》要上映了。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市2》大陸中文版的配音陣容，女主角「哈茱蒂」是陸劇配音女王季冠霖，男主角「胡尼克」是配音員張震，兩人都是自9年前的組合繼續沿用。而續集新登場的角色包括毒蛇蓋瑞、馬市長、河狸、財閥家小兒子猞猁，則是請到演員兼導演大鵬、歌手費翔、女星金晨、陸劇男神王安宇等大明星配音，不料這個安排卻遭批評擠壓專業配音演員的生存空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《動物方城市2》大陸中文配音版，男女主角是沿用9年前的配音員張震、季冠霖。（圖／翻攝自微博）

▲陸版「毒蛇蓋瑞」是大鵬。（圖／翻攝自微博）



▲陸版「馬市長」是費翔。（圖／翻攝自微博）



▲陸版「河狸尼布爾斯」是金晨。（圖／翻攝自微博）

▲陸版「猞猁財閥家小兒子」是王安宇。（圖／翻攝自微博）

大陸網友批評，演員拍戲時自己不配音，卻為動畫片配音，更有人點名費翔中文表達不流暢，金晨聲線與角色不符引發違和感。網友在社群平台狂酸「太棒了是全明星陣容，我一定會去看英文版的」、「零個人想看你們」、「這幾個資源是真好」、「之前就被到處塞」。更有人發現為男女主角配音的季冠霖、張震，在拍攝宣傳廣告時被安排坐邊邊，微博熱搜出現「演戲自己不配音卻給動畫配音」、「瘋狂動物城2演員配音是搶活嗎」的負面關鍵字。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）

根據售票平台「貓眼」、「淘票票」的數據顯示，原本《動物方城市2》的「想看數」在11月15日達到高峰，隨後卻明顯下降，外界解讀是與中文配音陣容的公布密切相關。不過《動物方城市2》鐵粉相當多，截止至11月20日，《動物方城市2》的累計想看數仍超過400萬，創下了美國好萊塢電影在中國大陸的最高紀錄。