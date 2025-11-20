前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

記者陳芊秀／綜合報導

大陸創作歌手胡彥斌爆戀情！他在馬爾地夫被目擊與小16歲網紅易夢玲在海邊親吻、擁抱等親密互動。而他2015年與小9歲女星鄭爽交往，當時在女方家中親吻照曝光，透過經紀人證實交往。而這次他與新歡相差16歲，再度引發陸網討論。

▲前女友是鄭爽！音樂才子胡彥斌爆戀情。（圖／翻攝自微博）

曝光影片中，胡彥斌與易夢玲在海邊親密互動，兩人擁抱、接吻、臉貼臉自拍，加上女方身穿的衣裙，與社群平台發表的度假影片相同，IP地址也顯示位於馬爾地夫，進一步證實影片的真實性。兩人還被發現佩戴同款手表，讓外界好奇兩人的關係。

▲胡彥斌海邊親吻易夢玲，兩人相差16歲。（圖／翻攝自微博）

網紅出身的易夢玲，微博上擁有531萬粉絲，完美五官與魔鬼身材，被形容美得像AI，臉蛋神似韓星「Karina＋金裕貞」。她2018年以「最美校花」的稱號打開知名度，後來轉型演員，曾演出陸劇《大夢歸離》，也跨界演舞台劇，與胡彥斌近期的互動受到高度關注。

▲易夢玲。（圖／翻攝自IG）

隨著海邊親吻影片曝光，陸網對胡彥斌與易夢玲的戀情反應呈現兩極化。部分網友認同男方音樂才子的魅力，且歷來交往對象都是高顏值女星，相差16歲並不會影響交流。然而易夢玲6月才爆出與藝人王勉在一起，眾人驚呼「甚至以為是AI 但有一說一，胡彥斌有才華有人品有能力，夢玲也是個很優秀的女孩，倆人很搭」、「果然明星都愛網紅」、「希望胡彥斌能夠真的獲得幸福！他真的值得」。