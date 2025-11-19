青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影壇盛事青龍獎19日在首爾舉辦，男神玄彬以《哈爾濱》一舉奪下影帝獎座，而坐在身旁的就是老婆孫藝真，他第一時間緊抱著老婆，兩人抱了近20秒，他才回過神慢慢走上台，並向台下所有同劇演員致謝，最後更向老婆孫藝真致謝，「謝謝光是存在就已經是我的力量的老婆與兒子」，女方比起愛心回應，現場超閃。

▲玄彬奪影帝。（圖／翻攝自KBS）

玄彬奪得影帝，感性致謝「在拍攝《哈爾濱》的期間，我學到了、感受到了遠超過電影本身的許多事。在我們國家生活、能夠站在這樣的場合上，都是因為無數為守護國家而奉獻的人們。我想把這個獎項的感謝，獻給那些人。」

接著他說：「在最初接到《哈爾濱》的出演提議時，我想到當時生活過的無數人所經歷的痛苦、煎熬、挫折，但即便如此仍背負著守護國家的責任與重量。這些是我不敢想像、也沒有自信能夠承受的部分，所以一開始婉拒了這部作品。但多虧了一直給我力量、帶著我說『一起完成一部有意義的作品吧』的導演，我才能站在這裡，真的非常感謝。」說著說著，他的眼眶逐漸泛紅。

台下坐滿劇組演員，他把獎項榮耀分享給同事們。並在最後告白妻子「只要存在就能給我力量的妻子藝真，以及我們的兒子，我想對你們說，我非常愛你們，也謝謝你們。」

青龍電影獎得獎名單：

最佳影片獎



《徵人啟弒》



最佳男主角

《哈爾濱》 玄彬

最佳女主角

《徵人啟弒》 孫藝真



導演獎

《徵人啟弒》 朴贊郁

新人導演獎

《沒關係，我沒事！》 金慧英

最佳男配角

《徵人啟弒》 李星民

最佳女配角

《窺鏡》 朴智賢

最佳新人男演員

《凌晨兩點的惡魔》 安普賢

最佳新人女演員

《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》 金度延

攝影照明獎

《哈爾濱》 洪坰杓、朴正宇

劇本獎

《終極對弈》 金亨柱、尹鍾彬

音樂獎

《徵人啟弒》 曹英沃

美術獎

《戰，亂》 李娜姬

剪輯獎

《異能5：死了一個超人以後》 南娜詠

技術獎

《徵人啟弒》 趙相慶（服裝）

