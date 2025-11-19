ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孫生宣布「再打造反骨男孩」
好勝心最強星座 Top 3
奧斯卡影后自爆「注意力缺失」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

呂文婉 張捷 夏如芝 賈永婕 胡瓜 籃籃 西島秀俊 桂綸鎂

青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影壇盛事青龍獎19日在首爾舉辦，男神玄彬以《哈爾濱》一舉奪下影帝獎座，而坐在身旁的就是老婆孫藝真，他第一時間緊抱著老婆，兩人抱了近20秒，他才回過神慢慢走上台，並向台下所有同劇演員致謝，最後更向老婆孫藝真致謝，「謝謝光是存在就已經是我的力量的老婆與兒子」，女方比起愛心回應，現場超閃。

▲▼青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真：謝謝我的老婆、兒子。（圖／翻攝自KBS）

▲▼青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真：謝謝我的老婆、兒子。（圖／翻攝自KBS）

▲▼青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真：謝謝我的老婆、兒子。（圖／翻攝自KBS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真：謝謝我的老婆、兒子。（圖／翻攝自KBS）

▲玄彬奪影帝。（圖／翻攝自KBS）

玄彬奪得影帝，感性致謝「在拍攝《哈爾濱》的期間，我學到了、感受到了遠超過電影本身的許多事。在我們國家生活、能夠站在這樣的場合上，都是因為無數為守護國家而奉獻的人們。我想把這個獎項的感謝，獻給那些人。」

接著他說：「在最初接到《哈爾濱》的出演提議時，我想到當時生活過的無數人所經歷的痛苦、煎熬、挫折，但即便如此仍背負著守護國家的責任與重量。這些是我不敢想像、也沒有自信能夠承受的部分，所以一開始婉拒了這部作品。但多虧了一直給我力量、帶著我說『一起完成一部有意義的作品吧』的導演，我才能站在這裡，真的非常感謝。」說著說著，他的眼眶逐漸泛紅。

台下坐滿劇組演員，他把獎項榮耀分享給同事們。並在最後告白妻子「只要存在就能給我力量的妻子藝真，以及我們的兒子，我想對你們說，我非常愛你們，也謝謝你們。」

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

青龍電影獎得獎名單：
最佳影片獎

《徵人啟弒》

最佳男主角

《哈爾濱》 玄彬

最佳女主角

《徵人啟弒》 孫藝真

導演獎

《徵人啟弒》 朴贊郁

新人導演獎

《沒關係，我沒事！》 金慧英

最佳男配角

《徵人啟弒》 李星民

最佳女配角

《窺鏡》 朴智賢

最佳新人男演員

《凌晨兩點的惡魔》 安普賢

最佳新人女演員

《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》 金度延

攝影照明獎

《哈爾濱》 洪坰杓、朴正宇

劇本獎

《終極對弈》 金亨柱、尹鍾彬

音樂獎

《徵人啟弒》 曹英沃

美術獎

《戰，亂》 李娜姬

剪輯獎

《異能5：死了一個超人以後》 南娜詠

技術獎

《徵人啟弒》 趙相慶（服裝）
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

哈爾濱玄彬孫藝真

推薦閱讀

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」：是衝著漂亮來的吧

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」：是衝著漂亮來的吧

11小時前

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

23小時前

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

17小時前

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

6小時前

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！黑bra被看光 0偽裝解放短裙

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！黑bra被看光 0偽裝解放短裙

12小時前

富邦啦啦隊女神「忍痛除刺青」！　認工作有影響：想要身上乾淨些

富邦啦啦隊女神「忍痛除刺青」！　認工作有影響：想要身上乾淨些

8小時前

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

11/18 23:42

名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！神通少東尷尬認：上床10次

名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！神通少東尷尬認：上床10次

16小時前

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

1小時前

李多慧凌晨「掩面哭了」！原因曝光：從沒想過人生會有這麼一天

李多慧凌晨「掩面哭了」！原因曝光：從沒想過人生會有這麼一天

11小時前

邱澤、許瑋甯婚禮要來了！月底文華東方酒店宴客　絕美婚紗照曝光

邱澤、許瑋甯婚禮要來了！月底文華東方酒店宴客　絕美婚紗照曝光

9小時前

青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

1小時前

熱門影音

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼
湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎
遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱
蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名
50歲李明川「動刀除眼袋」成果曝光！　 認昔被擊垮：看起來好可憐

50歲李明川「動刀除眼袋」成果曝光！　 認昔被擊垮：看起來好可憐

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

看更多

【不要跟女生說冷靜】9歲兒子年紀輕輕就悟出了一些道理

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前10

瑀熙去美國「在機場遇到黑車」　驚險過程嚇壞她：怕載去賣掉

38分鐘前10

Lady Gaga昔拍完《巨星》精神崩潰！　鬆口認現階段想當媽

1小時前3

賓賓哥道歉了！未經同意校園直播拍國中生「遭校長怒制止」行為惹議

1小時前21

邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

1小時前125

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

1小時前171

青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

1小時前0

曾敬驊《太陽》全劇最慘！遭父家暴又被霸凌　遇李沐獲救贖：她是新鮮的空氣

1小時前10

奧斯卡影后自爆「注意力缺失」！　首揭焦慮崩潰內幕

2小時前30

趙雅芝慶71歲超凍齡「露肩禮服秀細腰」　網狂讚：美了一輩子

2小時前1

全裸約砲尺度炸裂！李駿碩嘆「時代變保守」　堅持拍《眾生相》：性愛是日常

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」
    11小時前4815
  2. 最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了
    23小時前83
  3. 楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰
    17小時前5444
  4. 籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議
    6小時前412
  5. 小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！
    12小時前2212
  6. 富邦啦啦隊女神「忍痛除刺青」！　認工作有影響
    8小時前103
  7. 呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎
    11/18 23:422019
  8. 名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！
    16小時前121
  9. 青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人
    1小時前245
  10. 李多慧凌晨「掩面哭了」！
    11小時前9221
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合