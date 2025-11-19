青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影壇盛事青龍獎19日在首爾舉辦，女神孫藝真透過電影《徵人啟弒》抱得影后獎座，由於老公才剛得獎，她驚訝到望向舞台，玄彬則是主動抱她。在整理情緒後，她驚呼「過去我通常都會準備得獎感言，但這次沒有準備，眼前真的一片黑」，時隔7年回歸大銀幕，她致謝導演、製作組的肯定，最後不忘放閃：「謝謝我在世上最摯愛的2位男人，金泰坪（玄彬本名）與兒子。」

▲▼孫藝真奪影后，甜喊玄彬本名告白「我世上最摯愛的男人」。（圖／翻攝自KBS）



孫藝真奪得影后，她驚訝得走上台，回憶27歲在青龍獎上奪得獎項時，「我曾說過這個獎似乎會給我力量，如今在我還沒跨過40歲中旬之前，又能得到這個獎，真的非常感謝。演戲以來最大的夢想之一，就是在青龍電影獎上得獎，如今夢想實現了。」

▲▼孫藝真得獎時非常驚訝。（圖／翻攝自KBS）



老公玄彬就坐在台下，孫藝真也說出當媽以後的心情，「結婚並成為孩子的媽媽後，我感受到很多擔憂，更發現看待世界的視角有所不同，因此，我想要成為一個好的大人，最後，我想把這份獲獎的喜悅，與我最摯愛的兩位男性金泰坪先生和兒子一起分享。」

孫藝真相隔7年回歸電影，《徵人啟弒》也是本屆最大贏家，導演朴贊郁既拿下導演獎，也是本屆最大獎，奪得最佳影片。

青龍獎／玄彬奪影帝！ 台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

青龍電影獎得獎名單：

最佳影片獎



《徵人啟弒》



最佳男主角

《哈爾濱》 玄彬

最佳女主角

《徵人啟弒》 孫藝真



導演獎

《徵人啟弒》 朴贊郁

新人導演獎

《沒關係，我沒事！》 金慧英

最佳男配角

《徵人啟弒》 李星民

最佳女配角

《窺鏡》 朴智賢

最佳新人男演員

《凌晨兩點的惡魔》 安普賢

最佳新人女演員

《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》 金度延

攝影照明獎

《哈爾濱》 洪坰杓、朴正宇

劇本獎

《終極對弈》 金亨柱、尹鍾彬

音樂獎

《徵人啟弒》 曹英沃

美術獎

《戰，亂》 李娜姬

剪輯獎

《異能5：死了一個超人以後》 南娜詠

技術獎

《徵人啟弒》 趙相慶（服裝）

