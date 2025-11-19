奧斯卡影后自爆「注意力缺失」！　首揭焦慮崩潰內幕

記者郭以柔／綜合報導

奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）最近透過Podcast透露，自己突然罹患注意力缺失障礙（ADD），消息曝光後，立刻掀起討論。

▲葛妮絲派特洛罹患注意力缺失障礙。（圖／翻攝自Instagram／gwynethpaltrow）

53歲女星葛妮絲派特洛曾在電影《鋼鐵人》中飾演「小辣椒」一角，近年將重心轉移經營個人品牌的她，最近在Podcast中首度揭露內心脆弱的一面，提到自己飽受神經系統失衡的困擾，例如突然出現的侵入式思維、注意力缺失障礙（ADD）等情況，以及難以控制的焦慮情緒。

▲葛妮絲派特洛曾出演《鋼鐵人》。（圖／翻攝自Instagram／gwynethpaltrow）

葛妮絲表示過去十年她始終以自律原則過生活，如今在經歷嚴重焦慮症後，讓她必須重新學習調節身心。談到調適方法，葛妮絲坦言她非常依賴家人及親友的支持。至於飲食方面的控管，如今她決定放寬原則，並透露：「偶爾喝杯酒、吃點熱巧克力聖代，感覺挺好的。」

▲葛妮絲派特洛放寬自己的飲食原則。（圖／翻攝自Instagram／gwynethpaltrow）