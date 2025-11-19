邱澤、許瑋甯婚禮要來了！月底文華東方酒店宴客　絕美婚紗照曝光

記者蕭采薇／台北報導

邱澤、許瑋甯將於11月28日於臺北文華東方酒店舉辦婚宴。兩人於2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜。邱澤、許瑋甯宣布婚宴的同時，也同步公開了絕美婚紗照，甜蜜氛圍羨煞旁人。

▲邱澤、許瑋甯婚禮將於月底舉行，兩人也公布婚紗照。（圖／夏朵創意行銷提供）

在公開的婚紗照中，許瑋甯身穿一襲簡約卻不失優雅的白色婚紗，輕柔的紗質裙擺隨風飄逸，襯托出她纖細的身形與脫俗的氣質。婚紗的設計細節精緻，恰到好處地展現了她的優雅與性感。邱澤則以一身剪裁合身的黑白相間西裝亮相，帥氣挺拔，與許瑋甯的甜美形成完美對比。

兩人緊密相依，邱澤眼神中充滿了愛意與溫柔。許瑋甯則依偎在邱澤身旁，無需言語，便能感受到濃濃的愛意與默契，畫面唯美浪漫。

邱澤與許瑋甯透過邀請函向外界表達感謝：「感謝大家一直以來的關心與祝福。」他們表示，婚禮將以親友祝福為主軸，希望能與最親近的家人朋友共同分享這份喜悅。同時，兩人也大方邀請媒體朋友蒞臨採訪，一同見證他們人生中的重要時刻。這場備受期待的婚禮，不僅是兩人愛情長跑的甜蜜結晶，更是演藝圈的一大盛事。

▲邱澤、許瑋甯於2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子。（圖／翻攝自IG）