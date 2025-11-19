ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
快訊／邱澤、許瑋甯婚禮要來了
潘瑋柏被空姐妻倒追
明日再探12℃
美女主播飽受掉髮困擾！　曝曾有容顏焦慮「還原轉念心路歷程」

記者孟育民／台北報導

2026中天主播桌曆限量推出，鎂光燈下20位主播展現專業自信，將以「You are the power」強而有力的年度slogan迎接嶄新一年。主播馬千惠表示：「相信自己，不要小看自己，就會有前進的動力。」新聞行業每天都處於快速變動的節奏，對主播來說時時都是挑戰，馬千惠坦言每當遇到過不去的坎時，情緒難免會受影響，但她認為鑽牛角尖「不太健康」，必須轉個念頭相信自己的力量。

▲▼主播馬千惠拍攝年曆。（圖／中天新聞提供）

▼主播馬千惠拍攝年曆。（圖／中天新聞提供）

馬千惠一直以來整體狀態都維持的相當好，但她卻透露曾對自己的外表長期焦慮，也擔心減重減過頭而流失膠原蛋白、影響皮膚狀態、甚至掉髮問題等，雖然每天運動，馬千惠飲食必看熱量，也對到了一定年紀就沒有天生麗質有所覺悟，「自律是變好的重要要素。」

▲▼主播馬千惠拍攝年曆。（圖／中天新聞提供

▲主播馬千惠認真維持體態。（圖／中天新聞提供）

鏡頭前馬千惠有著一頭亮麗長髮，她認為髮量多寡與健康是影響年齡感受的關鍵之一，從小髮量豐厚，但幾年前因疫苗副作用時常掉髮，讓她擔心不已，所幸後來就恢復正常，「終於鬆了一口氣，而且還變得更厚」。近期又因不明原因明顯掉髮，讓她四處尋求解方，幸好最後是虛驚一場。

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」：是衝著漂亮來的吧

3小時前

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

15小時前

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

8小時前

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

15小時前

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！黑bra被看光 0偽裝解放短裙

4小時前

名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！神通少東尷尬認：上床10次

7小時前

李多慧凌晨「掩面哭了」！原因曝光：從沒想過人生會有這麼一天

3小時前

國寶級帥哥爆熱戀年上美女！　超市撒嬌甜抱被目擊…大方認愛了

6小時前

楊宗緯買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」　遭控無視管委會公告！

8小時前

名模孫正華爆「已離婚5千億神通少東」！贍養費曝 投資圈：真的算少

7小時前

「反骨男孩」少安宣布畢業！　酷炫證實全員解約：各自安好

23小時前

《GTO》希良梨驚傳病危！二度罹癌忍化療艱苦：已經不是正常身體

4小時前

剛剛
剛剛
15分鐘前0

潘瑋柏被空姐妻倒追！「女追男求愛手法」曝光　共同友人爆內幕　

22分鐘前0

小A辣被說「整形浪費錢」！揭變臉心聲：它讓我敢看鏡頭 對比照曝

31分鐘前0

宛宛兒上海整形被酸「給人摘器官」！親揭動刀SOP　超狂芭比身材曝光

47分鐘前0

爆現偶女主角「吻戲伸舌頭」硬上男主角！　男星遭侵犯怒投訴

47分鐘前0

楊謹華被拍「直接把泳衣穿上街」！低胸洩事業線 出國破尺度脫了

57分鐘前43

邱澤、許瑋甯婚禮要來了！月底文華東方酒店宴客　絕美婚紗照曝光

59分鐘前33

快訊／楊宗緯遭控惡鄰反擊！曬證據發聲…議員揭「挾怨報復內幕」

1小時前0

年度黑馬！鄭敬淏、李奎炯重聚《誰想當老大》　玄彬、李棟旭等力挺

1小時前0

Marz23暴風狂甩10公斤！　備戰攻蛋開唱：荒謬到一個程度

1小時前0

《放羊的星星》劉荷娜39歲臉蛋全變了！網看傻認不出　釣出本尊現身

