美女主播飽受掉髮困擾！　曝曾有容顏焦慮「還原轉念心路歷程」

記者孟育民／台北報導

2026中天主播桌曆限量推出，鎂光燈下20位主播展現專業自信，將以「You are the power」強而有力的年度slogan迎接嶄新一年。主播馬千惠表示：「相信自己，不要小看自己，就會有前進的動力。」新聞行業每天都處於快速變動的節奏，對主播來說時時都是挑戰，馬千惠坦言每當遇到過不去的坎時，情緒難免會受影響，但她認為鑽牛角尖「不太健康」，必須轉個念頭相信自己的力量。

▼主播馬千惠拍攝年曆。（圖／中天新聞提供）



馬千惠一直以來整體狀態都維持的相當好，但她卻透露曾對自己的外表長期焦慮，也擔心減重減過頭而流失膠原蛋白、影響皮膚狀態、甚至掉髮問題等，雖然每天運動，馬千惠飲食必看熱量，也對到了一定年紀就沒有天生麗質有所覺悟，「自律是變好的重要要素。」

▲主播馬千惠認真維持體態。（圖／中天新聞提供）



鏡頭前馬千惠有著一頭亮麗長髮，她認為髮量多寡與健康是影響年齡感受的關鍵之一，從小髮量豐厚，但幾年前因疫苗副作用時常掉髮，讓她擔心不已，所幸後來就恢復正常，「終於鬆了一口氣，而且還變得更厚」。近期又因不明原因明顯掉髮，讓她四處尋求解方，幸好最後是虛驚一場。