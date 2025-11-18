羅文裕太狂了！　請到蕭煌奇、理想混蛋開唱「Ella也來了」

記者蔡琛儀／台北報導

由羅文裕策展的「2025狂客音樂祭」秋日熱鬧回歸，邀來Ella陳嘉樺、蕭煌奇、許富凱、Ozone、理想混蛋、朱海君、山狗大後生樂團等13組卡司輪番嗨唱，去年首辦吸引四萬人，今年活動擴大舉行，從舞台、裝置到市集與拍照體驗，都打造屏東年度音樂嘉年華。

羅文裕透露將與Ella在舞台上帶來驚喜互動，而身為屏東人的Ella也準備full band演出，備戰練舞、彩排，還特別練習客家話熱情問候鄉親，更會與羅文裕合唱客家歌，她笑說粉絲可能聽不懂，但會親自翻譯。提到當地客家美食，Ella分享大家一定要吃客家粄條，並推薦大家一定要多來屏東旅遊走走。

金曲歌王蕭煌奇則表示每年都會造訪屏東演出，之前印象最深刻的就是好吃的黑鮪魚生魚片、櫻花蝦炒飯，也許願這次演出之餘可以品嚐梅干扣肉、封肉、還有薑絲大腸等美食；Ozone屆時將帶來專屬限定的客語版〈World Top〉，也希望能抽空吃到萬巒豬腳，感受屏東的美麗日落與滿滿熱情。

首次參加的理想混蛋準備多首招牌歌，盼與粉絲大合唱，他們笑說每次來屏東都被零距離的熱情感動，此行也要再大啖在地肉圓，甫完成小巨蛋個唱的他們表示，將帶著放鬆的心情與大家一起在屏東度過最開心的一天。