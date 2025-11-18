9歲愛犬嘴角長瘤「肉色變黑色」　潘慧如砸3萬動手術…牠失聲3天

記者黃庠棻／台北報導

藝人潘慧如近年除演藝工作外，也經營一間寵物旅館，私底下也經常在社群網站上分享日常生活，對於毛小孩議題相當關心，每次發文都會吸引許多網友迴響。今（18）日出席寵物保健品牌活動，也透露近期為了愛犬的健康燒了不少錢。

▲潘慧如出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

潘慧如經常在社群網站上分享與毛小孩的生活，尤其是9歲的雪納瑞「雪寶」人氣超夯，有時她帶著愛犬出門，民眾會先驚呼「是雪寶」，而不是驚喜看到明星本人，不過近期她為了愛犬的健康花費了2、3萬元，原來是雪寶嘴角長了一顆肉瘤，帶著愛犬去洗牙的同時也順便做了切片檢查。

▲潘慧如出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

談到愛犬雪寶，潘慧如透露毛小孩過去背部也有長瘤，但已經有動手術切除，這次嘴邊的肉瘤則是有變大，且從肉色變成黑色，在醫生的建議之下決定做切片，不過醫生也安撫她「看起來是良性的」，而做完切片之後，雪寶已經三天沒有叫出聲音。

▲潘慧如與愛犬雪寶。（圖／記者周宸亘攝）

對此，潘慧如心疼說道「因為這次關係，觀察到毛孩很會忍痛」，加上雪寶的肉瘤長在嘴角，發現愛犬一直舔嘴巴，讓她忍不住對著雪寶喊話「對不起，都是我讓妳受苦」，目前動完切片手術之後還在滲血，幸好昨晚叫了一聲，才讓她鬆了一口氣。

▲潘慧如出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，潘慧如也透露其實狗狗的醫藥費不便宜，雪寶洗牙加上切片手術與麻醉，總共花了2萬元，另一隻愛犬則是花費1萬，共噴了3萬元。而她目前還有寵物旅館經營者的身份，坦言營收都是成長的，但被問到回本一事，她則露出苦笑「應該不會有這一天吧」。